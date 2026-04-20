La Feria del Salmón de Cornellana celebra el éxito de recibir 7.500 visitantes pese a la ausencia del campanu de Asturias: "Estamos muy contentos"

No hubo subasta del campanu de Asturias, el primer salmón capturado de la temporada, pero la Feria del Salmón de Cornellana, en Salas, estuvo de bote en bote el pasado fin de semana con una afluencia que ha superado a las ediciones anteriores, con 7.500 visitantes que disfrutaron de los puestos de venta, actividades y talleres propuestos por el Ayuntamiento salense.

"Los datos nos los pasan los alumnos del IES Arzobispo Valdés que estuvieron en la entrada, ha habido más afluencia que otros años, con 7.500 personas, unas 500 más que el año pasado. Estamos muy contentos. Sospechábamos que había gran afluencia pero nos sorprendimos con la cantidad de gente que había entre el público al dar los premios al Pescador y Cazador del Año", señala la directora de la Feria del Salmón, Ángeles Fernández.

La jornada dominical de la Feria del Salmón de Cornellana (Salas), en imágenes / Sara Arias

Fernández celebra la masiva afluencia a la cita dedicada a la pesca, la caza y la naturaleza pese a que el protagonista del evento, el campanu de Asturias, se resistió a salir del agua durante el pasado fin de semana. "Es verdad que, aunque no hubo subasta, la feria fue un éxito porque acudieron muchísimas personas que, además, participaron de todas las actividades que había, por lo que estamos muy contentos", afirma.

Coloquios de éxito

Tuvieron especial relevancia, con una asistencia más que notable, las conferencias y coloquios que se organizaron en torno al sector. En ellos se ahondó en el futuro de la pesca y la caza con las sociedades de pescadores y cazadores y la participación de numeroso público. "Hubo muchísima gente y además dando su opinión y participando", destaca el alcalde, Sergio Hidalgo.

El regidor celebra una Feria del Salmón "muy buena" en la que, pese a la falta de la subasta del campanu de Asturias, hubo mucha gente: "La feria está consolidada al margen de que haya puja o no porque ya es un evento referente para el público, además los propietarios de los stands se fueron muy contentos con las ventas que tuvieron", añade. Eso sí, el Alcalde considera que "siempre hay cosas que mejorar y estamos dando pasos año tras año".

Puja por el campanu de Asturias

El Ayuntamiento de Salas está ahora a la espera de la pesca del campanu de Asturias para organizar la subasta pública del ejemplar, "poniendo a disposición del pescador y los subasteros toda la infraestructura necesaria para que se sientan a gusto", señala Hidalgo.

Además, se hará entrega de trofeo al comprador y al pescador del campanu. Este último será obsequiado por el Consistorio con un lote de material de pesca, mientras que el restaurante Casa Ricardo, de Cornellana, entregará a ambos un vale para una comida de dos personas. Por su parte, la sidrería Campanu de Narcea entregará al pescador un vale para una cena para dos personas en Casa del Río.

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Por último, la directora de la Feria del Salmón destaca la emoción que se vivió en la entrega del premio al Pescador y Cazador del Año que, en esta edición, ha sido compartido entre padres e hijos. En concreto, los galardonados fueron los pescadores Marino Álvarez Colado y Enol Álvarez López, de Láneo; y los cazadores Francisco Martínez Oliveros y María Martínez Fernández, de la villa salense. "Fue muy bonito, era la primera vez que entregábamos el premio así y creo que vamos a seguir en esa línea porque gustó mucho y tuvo mucho éxito", concluye.