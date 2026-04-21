El Cornellana afianza el liderato en Tercera Asturfútbol tras vencer al Castros A por cuatro goles a uno

El Cornellana afianza su liderazgo con 68 puntos en la liga de Tercera Asturfútbol tras vencer por cuatro goles a uno al U. D. Castros A, también el Salas mantiene la cuarta plaza con 63 puntos tras vencer en Luanco al Marino por 0-2. Por su parte, el equipo de La Espina, que está en la décimo primera posición con 28 puntos, anotó un empate ante el C. D. Raíces.

"El domingo en Vistalegre afrontábamos la primera de las tres finales que nos quedaban cara al ascenso directo y no podíamos fallar. El equipo salió mentalizado y con las ideas muy claras y, aunque el Castros nos lo puso difícil, ganamos el partido con solvencia por cuatro a uno, con goles de Javi, Miguel, Alex y López", señala el presidente del Cornellana, Michel Prieto, quien destacó que los equipos que les siguen en la tabla "tampoco fallaron, así que seguimos obligados a seguir ganando".

El combinado de Cornellana afrontará el próximo domingo un partido "muy difícil" en Piedras Blancas ante el Hispano B, "un equipo joven y de mucha calidad con el que en su campo es muy complicado puntuar y que, además, también está obligado a ganar si no quiere apearse del puesto de play-off que ocupa", apunta Prieto.

Once inicial del Salas. / R. S. A.

El Salas consiguió llevarse los tres puntos de la victoria ante el Marino de Luanco en "un partido que conseguimos encarrilar desde el inicio con los goles de Luis y Roldán antes del descanso", celebra el entrenador, Roberto Balsera, quien subraya la suma de tres puntos con la portería a cero. "Si bien el juego no fue tan bueno como en otras jornadas, el equipo sigue en una buena dinámica", concluyó en su balance.

Por su parte, la Unión Deportiva La Espina consiguió un empate a ceros en casa ante el C. D. Raíces "en un encuentro frustrante, sin ritmo ni continuidad y marcado por las constantes interrupciones, donde el silbato terminó siendo más protagonista que el balón", señalan los de La Espina.

Una acción de juego entre La Espina y el Raíces. / Marta Peláez

El equipo salió al campo con decisión de llevar la iniciativa, "pero el partido pronto se convirtió en un goteo incesante de pausas que nos impedía arrancar. Cada intento de enlazar dos pases seguidos se veía cortado y, por mucho que lo intentábamos, no había manera de combinar ni de encontrar espacios", lamenta el club.

La oportunidad más clara del partido acabó en gol de Kevin, aunque fue anulado por fuera de juego. "Nos fuimos al descanso con un sabor amargo, viendo que no había manera de jugar a lo que queríamos", explican. En la segunda parte hubo ocasiones de peligro en una buena acción entre Leo y Jesús, que terminó en remate de Miguel sin gol.

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"La ocasión más clara del segundo tiempo nació de un balón largo de Hugo para Kevin, que recibió de espaldas, se plantó en el área y acabó enviando el balón alto tras una entrada más que discutible del defensa rival, una acción que terminó de evidenciar el criterio arbitral mostrado durante todo el encuentro", indica el club, que define el partido como un encuentro "secuestrado".