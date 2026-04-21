Medio Rural suspende el protocolo de flexibilización de la tuberculosis bovina en Salas, al detectarse tres focos

Medio Rural ha anunciado que mantiene su estatus de comunidad libre de tuberculosis bovina. Sin embargo, en Salas no hay buenas noticias, ya que en 2025 se registraron tres focos de enfermedad, razón por la que el Principado suprime el protocolo de flexibilización para el diagnóstico de la enfermedad en el concejo, como ya se hizo anteriormente en Tineo, Parres y Peñamellera Baja. La prevalencia de la enfermedad en el concejo salense es superior al 1%.

La Consejería expone que la prevalencia municipal es del 1,05%, "sin que hasta el momento haya sido posible establecer un origen común que permita definir un riesgo epidemiológico concreto". Medio Rural indica que aunque Salas comparte comarca veterinaria con Somiedo y Belmonte estos concejos quedan libres de las restricciones "dado que la prevalencia se sitúa en el 0,5%".

Suprimir el protocolo de flexibilización supone que los ganaderos estarán obligados a marcar a los animales cuando den positivo en la primera prueba de tuberculosis. La medida, añade Medio Rural, persigue "mantener la comunidad autónoma como zona oficialmente libre de tuberculosis".

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Durante el último año se controlaron más de 5.800 explotaciones y 163.000 animales. Este trabajo, precisa la Consejería, permitió detectar 22 focos. No obstante, "también se comprobó un aumento de la incidencia en determinados concejos, como Tineo (7 focos), Parres (3), Peñamellera Baja (3) y Salas (3), lo que motivó la intensificación de las actuaciones sanitarias". Durante 2025 se tramitaron 136 expedientes de indemnización que conllevaron un desembolso superior al millón por el sacrificio de 1.200 animales. Esta cantidad es menor a la del ejercicio anterior, cuando había ido necesario sacrificar 1.311 reses.