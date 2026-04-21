El sector ganadero salense apunta a la fauna salvaje como origen de los focos de tuberculosis que obligan a suprimir el protocolo de flexibilización en el concejo

La consejería de Medio Rural ha anunciado la supresión del protocolo de flexibilización para el diagnóstico de la turberculosis en las ganaderías del concejo de Salas, donde se han detectado tres focos de la enfermedad y una prevalencia municipal del 1,05%. Esta medida obligará a marcar los animales cuando den positivo en la primera prueba de tuberculosis, es decir, serán sacrificados. El municipio se une así a los concejos de Tineo, Parres y Peñamellera Baja bajo esta disposición autonómica.

"La revisión de saneamiento empieza ahora en mayo y veremos a ver lo que da de sí y los casos que hay, pero creo que es importante determinar por qué hay focos de tuberculosis", señala el salense José Álvarez, al frente de la Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA). En su opinión, la enfermedad entra en las reses a través de la fauna salvaje: "Es lo que le falta por concretar a la Consejería y hay que descifrar esto para saber quién es el responsable y que se puedan tomar medidas", alega.

En este sentido, Medio Rural explica que se ha suprimido el protocolo de flexibilización de la tuberculosis en Salas "sin que hasta el momento haya sido posible establecer un origen común que permita definir un riesgo epidemiológico concreto". Asimismo indican que aunque Salas comparte comarca veterinaria con Somiedo y Belmonte, estos concejos quedan libres de las restricciones "dado que la prevalencia se sitúa en el 0,5%".Tan solo Salas, Tineo, Parres y Peñamellera Baja mantienen esta situación.

"Un absurdo"

También respalda esta tesis de la fauna salvaje como foco del virus el anterior dirigente de USAGA, el ganadero salense Fernando Marrón, quien se muestra muy a disgusto con la disposición regional . "Estamos rodeados de fauna salvaje, que es la que transmite la tuberculosis a los animales domésticos, entonces nos están mirando las vacas todos los días, pero da igual que nos miren y nos remiren, estamos controlados y cada movimiento registrado, pero la fauna salvaje anda de aquí para allá, es un absurdo", afirma.

La medida supone enviar al matadero a las reses marcadas como positivo en tuberculosis y, en casos más graves, realizar un vaciado de la cuadra al completo que, en algunos casos, son los propios ganaderos los que lo piden "para empezar de cero, estar libre de la enfermedad y no tener las espaldas abiertas", puntualiza Álvarez. Los ganaderos salenses apuntan a la presencia de fauna salvaje como lobos, cérvidos o tejones. Estos últimos, según Marrón, "se ven por todas partes y de 10 que analizan salen 8 positivos en tuberculosis".

Para este ganadero de Salas, la medida sirve "para seguir aburriendo a la gente matando vacas a cañonazos y para que te pongas a rezar cada vez que viene el saneamiento cuando no se está atendiendo el origen verdadero del problema, que es la fauna descontrolada". Para Marrón es necesario actuar sobre los animales salvajes para evitar el contagio con las vacas.

El concurso ganadero sigue en pie

Con una visión más esperanzadora sobre los resultados finales de la campaña de saneamiento se muestra el ganadero de La Espina, Borja Fernández, organizador además del concurso vacuno local de frisonas. "No creo que vaya a afectar mucho porque en Tineo ya lo hicieron así y no ha habido problema, entiendo que algo hay que hacer, pero no creo que haga falta sacrificar o vaciar las cuadras. Al final, hay casos de animales que no tienen nada y es una pena que se estén matando, que es lo que más nos duele a los ganaderos", señala.

Fernández no cree que la celebración del certamen ganadero de Salas esté en juego este 2026 a cuenta de la tuberculosis, en todo caso, indica, las restricciones vendrían dadas por la dermatosis nodular: "El año pasado había casos en Tineo y pudieron bajar al concurso porque por decisión de los ganaderos se hizo el saneamiento antes del concurso, algo que nos facilitaron desde la Consejería", apunta.

Por su parte, Elisa Rodríguez, veterinaria de la comarca especializada en saneamiento, estima que este tipo de medidas "tan estrictas dan más miedo que otra cosa y generan muchas tensiones". "Para los ganaderos es un fastidio, pero generalmente si se marcan es porque de verdad es un caso claro", asegura.

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La médico veterinaria explica asimismo que los marcados de reses con positivo en tuberculosis no implican el vaciado sanitario de la explotación: "Si se marcan dos vacas jamás te van a hacer un vaciado sanitario, se hará un seguimiento mirando bien si salen más positivos, pero no te obligan a vaciar a no ser que sea un caso muy grave con, por ejemplo, la mitad de las vacas marcadas".