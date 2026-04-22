La villa salense acoge una jornada especial para niños por el centenario del Día del Libro

Los niños y niñas de Salas nacidos entre los años 2014 a 2022 tienen cita en la biblioteca municipal de Salas para celebrar el Día del Libro, que cumple su 100.º aniversario. Por ello, el fondo documental local ha preparado una jornada entre libros para el día 23 de abril.

Los pequeños disfrutarán de 17.00 a 18.30 horas de varias actividades relacionadas con la literatura infantil, que tendrá lugar en la biblioteca de la villa salense con el apoyo de la Red de Dinamización Tecnológica Local.

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Las plazas para participar en la celebración del Día del Libro son limitadas, por lo que es necesario realizar una inscripción previa a través de los teléfonos 985830867 y 985830341.