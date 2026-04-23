El queso Rebollín Rojo, elaborado en La Espina, se lleva un bronce en este prestigioso certamen quesero: "Estamos muy emocionados; es un bronce que sabe a oro"

El queso Rebollín Rojo, que se elabora en La Espina, acaba de lograr una medalla de bronce en el Salón Gourmets, donde acaba de celebrarse el campeonato de los mejores quesos de España. En esta ocasión, han participado más de ochocientas elaboraciones del país, por lo que es un triunfo para la marca láctea de la cooperativa Agrovaldés haberse colado en el prestigioso plantel final.

"Estamos muy emocionados y muy contentos por recibir esta medalla de bronce, ya que el nivel de los quesos presentados es altísimo y ya solo llegar a una final es todo un logro. Esta medalla de bronce nos sabe a oro", señala Cristina González, responsable del grupo lácteo de Agrovaldés.

No es la primera vez que El Rebollín logra premio en esta cita quesera que va por su decimosexta edición. En este caso, ha sido distinguido en la "Categoría 20" que evalúa a los quesos con condimentos en su interior. El oro fue para el queso Valleclaro de Lácteos Romero Peláez (Guarromán, Jaén). La plata se la llevo el queso "Zielo" de La Zarcillera (Murcia) y el bronce lo recogió El Rebollín.

Con pimentón

El Rebollín Rojo está dentro de la Denominación de Origen Protegido Afuega 'l Pitu y está elaborado a base de leche de vaca pasterizada. "Es un queso de corteza natural, de consistencia variable dependiendo del grado de maduración y de la adición de pimentón. Su color es rojo anaranjado", señala el Rebollín en su página web.

El Salón Gourmets se celebra desde hace treinta y nueve años, pero solo desde hace dieciséis acoge el GourmetQuesos, que premia a los mejores quesos españoles. El jurado está formado por sesenta y cuatro jueces y el concurso cuenta con veinte categorías.

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El Rebollín es la marca láctea de la cooperativa Agrovaldés. Al año fabrica más de 100.000 unidades de queso y su especialidad principal es el Afuega 'l Pitu, tanto blanco como rojo.