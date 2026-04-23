Salas será el paraíso de los quesos artesanos asturianos este fin de semana: expositores, talleres y degustaciones populares llenan el programa

El concejo de Salas se prepara para vivir un intenso fin de semana dedicado a los sentidos, la cultura popular y uno de los productos estrella de la gastronomía asturiana: el queso. El sábado 25 y el domingo 26 de abril, la villa acogerá una treintena de actividades enmarcadas en la XXXV edición del Certamen de Quesos Artesanos de Asturias, que este año llega cargado de novedades, con un homenaje muy especial al hostelero de Gijón Emilio Rubio, que recibirá el galardón "Queso de Oro 2026" y con una degustación popular de los mejores quesos del país.

La programación comenzará este sábado por la tarde. A las 17.00 horas, una carpa instalada junto a la iglesia será el punto de encuentro para los más pequeños con los juegos tradicionales y pintacaras a cargo de la asociación Verde Azul. Media hora más tarde, a las 17.30, la Colegiata Santa María La Mayor acogerá un concierto de la Agrupación de Acordeón “Escuela de Llanera”, que promete emocionar con su repertorio.

La animación se trasladará a las calles de Salas entre las 19.00 y las 22.30 horas de la mano de la Bandina Popular “Los Gascones”, que animarán el ambiente con sus originales composiciones musicales y darán paso, a las 20.00 horas, a una cata popular de quesos, abierta a todos los asistentes y que se espera con mucha afluencia.

El domingo, gran día

El domingo será el gran día del Certamen de Quesos Artesanos de Asturias en Salas. A las 11.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial del evento y a partir de las 11.30 el público podrá disfrutar de una muestra de los oficios tradicionales, que cobrarán vida con un taller de azabache, indicado para mayores de 9 años y que requiere inscripción previa a través del teléfono 699018609. Habrá dos turnos para participar a las 11.30 horas y a las 17.00 horas. También habrá una sesión para aprender sobre cestería, abierta a todo el público.

Media hora después, a las 11.45, la Banda de Gaitas “Villa de Salas” animará las calles con un pasacalles, mientras que a las 12.00 horas darán comienzo simultáneamente los juegos infantiles con madera, también a cargo de Verde Azul, y los talleres para los más pequeños de elaboración de queso. Está orientado a la infancia de 3 a 12 años y también requiere inscripción previa mediante la aplicación WhatsApp a través del teléfono 625718801.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 12.30 horas con la entrega del galardón “Queso de Oro 2026”. El reconocimiento recaerá este año en el propietario de la sidrería La Montera Picona de Ramón (Gijón), Emilio Rubio, comprador en subasta de los quesos ganadores del certamen del queso Afuega’l pitu 2025-2026. Un premio que pone en valor su compromiso con los productos artesanos asturianos.

La música volverá a ser protagonista a las 12.45 horas con un concierto de la Banda de Gaitas Villa de Salas en el pórtico de la Colegiata. Ya a las 13.00 horas, el cocinero David Montes ofrecerá una demostración y degustación de platos elaborados con queso en la plaza de la Colegiata, seguida a las 13.30 horas por una sesión musical con el Dúo Eleven.

Por la tarde, habrá una exhibición de baile a cargo de la formación local “Salas Baila” en la plaza del Ayuntamiento, a las 16.00 horas. Media hora más tarde, los cuentos tomarán la plaza de la Colegiata con “Tico Cabrales y el milagro del Penicillium”, una narración sobre quesos para todos los públicos.

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El broche final al certamen llegará a las 17.15 horas, de la mano del “Taller de Baile y Pandereta Muyeres por Salas”, que estará acompañado de los músicos Nel Villanueva y Satur Vega (Leirana). La cita será delante del Ayuntamiento, poniendo el cierre a un fin de semana que promete reunir a vecinos y visitantes alrededor de la mejor tradición, el mejor queso y la música tradicional.