Caolines La Espina, con presente y futuro en el concejo, celebra los 75 años de Mina Consuelo: "La razón de que esto dure ha sido la buena relación con el entorno"

El empresario asturiano Ciriaco Guisasola inició en 1951 la exploración de una cantera en Salas a la que bautizó "Consuelo". La explotación, regentada ahora por Caolines La Espina, celebró este viernes por todo lo alto sus 75 años de historia, convertida en el cuarto proyecto industrial activo más antiguo de Asturias tras Duro Felguera, Tudela Veguín y El Gaitero. Es además un proyecto con presente y futuro y todo ello gracias, subrayan sus responsables, a la buena comunión con los vecinos de la localidad salense: "La razón de que esto dure ha sido la buena relación con el entorno".

Es una afirmación de Víctor Manuel Suárez, consejero delegado de Caolines La Espina, hoy perteneciente al grupo Global Atac. El CEO de Caolines La Espina ejerció de anfitrión en el acto celebrado en la explotación minera y al que acudieron un buen número de vecinos y responsables políticos. Desde el director de Energía y Minería, Javier Cueli, al director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, además de los alcaldes de Salas, Sergio Hidalgo, y Tineo, Montse Fernández.

En imágenes: Caolines La Espina cumple 75 años en Salas / Nerea G. Menéndez

Coexistencia con las actividades ganaderas

Volviendo al inicio, Suárez defiende que la clave de la longevidad de este proyecto es la "coexistencia" con las actividades agrícolas y ganaderas del entorno. En este sentido explica que son tres las claves: la compensación económica a los ganaderos afectados por el uso minero de las parcelas, la rápida restauración de las fincas para que puedan volver a funcionar como terrenos de pasto y las gestiones realizadas para mantener las ayudas PAC. Es decir, explica, "si te ocupo la finca mientras exploto ese tajo, te ofrezco siempre otra finca disponible en la zona".

Ciriaco Guisasola empezó explorando caolín y, a finales de los sesenta del pasado siglo, se incorporó la explotación de arcilla, especialmente demandada por la industria cerámica para la fabricación de azulejos. La tercera generación al frente de la compañía es el equipo de Global Atac, que está abriendo la empresa a la exportación. De hecho, tradicionalmente fue Castellón el principal receptor de la materia prima extraída de Mina Consuelo, pero ahora se trabaja mucho con Portugal y, especialmente, con Italia.

La blancura, la clave

"Nuestra arcilla aporta sobre todo blancura. Los diseños cada vez son más importantes y para que queden bonitos hace falta que la base sea lo más blanca posible y la nuestra es de las más blancas que existen", señala Víctor Manuel Suárez, que considera "excepcional" que una empresa cumpla los 75 años y, sobre todo, con buena salud. Señala que Caolines La Espina tiene un gran futuro, que vendrá de la mano de dos proyectos de ampliación en trámites. "La idea es celebrar el centenario", señala.

Tras explotar alrededor de 20 hectáreas de arcilla en los últimos años, la actual Mina Consuelo está llegando a su fin y podrían quedarle unos dos o tres años de actividad. De ahí la importancia de los dos nuevos proyectos sobre la mesa. Por un lado, el proyecto "Tras Zarrín", que persigue explotar una nueva área detrás del polígono de La Espina. Por otro lado, "Nueva Perdiz", que supondría la primera actividad de la firma en el vecino concejo de Tineo. Ambos proyectos están en trámites y la firma ya ha iniciado los contactos con los vecinos afectados: "No se hace nada que no se pacte con la gente. Para nosotros la palabra expropiación es tabú".

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Caolines La Espina gestiona actualmente alrededor de 300.000 toneladas de mineral al año y el cálculo que tiene la firma es que en cada embarque por el puerto de Avilés se movilizan alrededor de 110 personas de veinte profesiones diferentes. Son cifras que dan cuenta del volumen de empleo y movimiento que genera una compañía con los pies en el territorio: "Nuestra gente es de la zona, siempre apostamos por empresas de aquí o de Asturias en general".