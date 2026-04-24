José Antonio Álvarez, el transportista jubilado que "se suelta el pelo" con el lápiz en Salas, inaugura exposición

"Ahora con la jubilación me solté el pelo, me van a echar de casa de tanto cuadro", bromea el salense José Antonio Álvarez Fernández sobre las posibles consecuencias que tiene su gran pasión por el dibujo y la pintura. Una afición que cultiva desde que era un niño y que ahora le llena horas y horas del día. Así es que fruto de esa frenética actividad ha dado forma a una colección que inaugura este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Salas.

Álvarez tiene la afición desde que era un niño en la localidad de San Marcelo, donde nació. Pero el devenir de la vida adulta le quitó tiempo para coger el lápiz o mezclar las tintas, pues su profesión como transportista le dejaba muy pocas horas libres, "cuando hacías un descanso en carretera no tenía muchas ganas de ponerme a dibujar", dice el artista, que es la segunda vez que expone en Salas.

"Más experiencia"

Ya no hay prisas, ni volantes ni carreteras en las que las ganas de dibujar se quedaban al margen. Así es que la exposición que presenta en la villa salense, donde reside, llega al público "con más experiencia y, sobre todo, con cuadros de mayor tamaño". En la muestra, el visitante podrá encontrar varios tipos de soportes y técnicas artísticas, desde el dibujo a lápiz pasando por el acrílico o la acuarela.

"Principalmente, hay lápiz con paisajes y calles de Salas, que es lo que más hago; pero también tengo algo de acrílico, en los que hago arte abstracto, y me atreví incluso con la acuarela", explica. De momento, de estas últimas, hace pocos trabajos, ya que es muy difícil de pintar: "Con la acuarela no tienes la opción de borrar ni de rectificar, no es como el acrílico, por ejemplo, que pintas encima y nuevo", detalla.

Del móvil al papel

El lápiz es la gran pasión de Álvarez y es el medio en el que acumula más experiencia. Su forma de trabajar comienza de paseo por el concejo o aprovechando unos recados por las calles de la villa salense, que son su musa de inspiración.

"Como siempre voy con el teléfono lo que hago es que saco fotos y luego las llevo al ordenador para verlas mejor. A veces incluso ya las paso en blanco y negro, más que nada por las sombras, así me da una pista de cómo tengo que hacer el dibujo", explica el artista.

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La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de mayo, en el horario de la Casa de Cultura, como una invitación a pasear por las calles de Salas y recorrer algunos de sus rincones más bellos a través de los dibujos de Álvarez, "Toni" para todos los salenses.