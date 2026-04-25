Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Buenas expectativas para este domingo en Salas: el Certamen de quesos artesanos es un imán para el visitante (y los queseros lo saben)

"El público que asiste valora el queso como un objeto de prestigio, que atrae fama y promueve la economía de la zona", celebran los profesionales

Ambiente en la última edición de la cita.

Ambiente en la última edición de la cita. / Demelsa Álvarez

T. Cascudo

Salas

Salas tiene todo a punto para su XXXV Certamen de quesos artesanos de Asturias, la cita tomará la villa salense este domingo y llega con buenas expectativas y sensaciones por parte tanto del Ayuntamiento de Salas como de los profesionales que expondrán sus productos. En total, el evento contará con 80 puestos, cifra de récord, de los que en torno a veinticinco serán de quesos llegados desde diferentes puntos de Asturias, pero también, desde fuera de la región.

"Ojalá que el tiempo nos acompañe y la gente se anime a visitarnos. Hay actividades para todas las edades durante todo el día. Deseamos que la gente lo pase bien, la gente lo pase bien y los expositores se queden contentos", señala la concejala de Cultura, Ana Pérez, sobre la cita que se inaugurará el domingo a las once de la mañana. Su punto álgido será a las 12.30 horas con la entrega del galardón "Queso de oro" al restaurante gijonés La Montera Picona de Ramón.

"Un honor"

Los queseros locales aguardan la cita con buenas expectativas. Así lo expresa Cristina González, de El Rebollín: "El certamen en Salas tiene mucha afluencia, sobre todo hasta las 15.30 aproximadamente que la gente se va a comer. Hay muchas actividades y es un honor para nosotros participar en un certamen tan importante que pertenece a nuestro concejo".

La quesera ve el certamen como un escaparate para "seguir dando a conocer nuestros quesos artesanos a todas las personas que se acerquen". Este año además llega con un premio bajo el brazo para su Rebollín rojo, bronce en el prestigioso GourmetQuesos.

La distribuidora salense "BuenosQuesos" tampoco se perderá la cita. Su responsable, Macarena López, considera que el certamen "es un escaparate profesional del buen hacer del sector en la región". Y añade: "el público que asiste valora el queso como un objeto de prestigio, que atrae fama y promueve la economía de la zona".

López, que tiene una gran experiencia en eventos de este tipo, considera que el certamen sirve también para realizar un intercambio entre "queseros, comerciales, técnicos y visitantes que hace que cada año este certamen siga creciendo, en cantidad y en calidad".

La responsable de "Buenos Quesos" señala que esta firma se prepara para el evento "con respeto y con alegría y presentaremos nuevos productos tradicionalmente innovadores".

Programa del sábado

Aunque el grueso de la actividad se celebra el domingo, para este sábado hay previstas algunas actividades. A las 17.00 horas habrá juegos tradicionales y pintacaras y, a las 17.30 horas, en la colegiata, actuará la agrupación de acordeón "Escuela de Llanera".

Noticias relacionadas

De 19.00 a 22.30 horas habrá animación por la villa a cargo de la bandina popular "Los Gascones" y, a las 20.00 horas será la cata popular de quesos en la carpa instalada junto a la colegiata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
  5. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
  7. La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
  8. El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas

El concierto de Ismael Serrano en Gijón, en imágenes

El concierto de Ismael Serrano en Gijón, en imágenes

Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Mi deseo ahora es que la gente se lo pase en grande en el play-off en el Palacio"

Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Mi deseo ahora es que la gente se lo pase en grande en el play-off en el Palacio"

La ruta de las dos cascadas que casi nadie conoce en Asturias y se puede hacer en familia

La ruta de las dos cascadas que casi nadie conoce en Asturias y se puede hacer en familia

Motocicletas a la venta por 80 euros y coches por 400 euros: esta es la subasta electrónica de 200 vehículos en perfecto estado que va a llevar a cabo el Ayuntamiento y se puede participar hasta mayo

Motocicletas a la venta por 80 euros y coches por 400 euros: esta es la subasta electrónica de 200 vehículos en perfecto estado que va a llevar a cabo el Ayuntamiento y se puede participar hasta mayo

Los expertos coinciden en la importancia de comer más corazones de palmera: "Es muy rico en fibra y saciante"

Los expertos coinciden en la importancia de comer más corazones de palmera: "Es muy rico en fibra y saciante"

El 98% de los compromisos ecológicos de las empresas cárnicas y lácteas mundiales son falsos

El 98% de los compromisos ecológicos de las empresas cárnicas y lácteas mundiales son falsos

El criadero de Gijón, clausurado por temor a que los dueños retomen la venta de perros

El criadero de Gijón, clausurado por temor a que los dueños retomen la venta de perros

La evolución de los perros incautados en un criadero de Gijón, en imágenes

La evolución de los perros incautados en un criadero de Gijón, en imágenes
Tracking Pixel Contents