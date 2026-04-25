Buenas expectativas para este domingo en Salas: el Certamen de quesos artesanos es un imán para el visitante (y los queseros lo saben)

Salas tiene todo a punto para su XXXV Certamen de quesos artesanos de Asturias, la cita tomará la villa salense este domingo y llega con buenas expectativas y sensaciones por parte tanto del Ayuntamiento de Salas como de los profesionales que expondrán sus productos. En total, el evento contará con 80 puestos, cifra de récord, de los que en torno a veinticinco serán de quesos llegados desde diferentes puntos de Asturias, pero también, desde fuera de la región.

"Ojalá que el tiempo nos acompañe y la gente se anime a visitarnos. Hay actividades para todas las edades durante todo el día. Deseamos que la gente lo pase bien, la gente lo pase bien y los expositores se queden contentos", señala la concejala de Cultura, Ana Pérez, sobre la cita que se inaugurará el domingo a las once de la mañana. Su punto álgido será a las 12.30 horas con la entrega del galardón "Queso de oro" al restaurante gijonés La Montera Picona de Ramón.

"Un honor"

Los queseros locales aguardan la cita con buenas expectativas. Así lo expresa Cristina González, de El Rebollín: "El certamen en Salas tiene mucha afluencia, sobre todo hasta las 15.30 aproximadamente que la gente se va a comer. Hay muchas actividades y es un honor para nosotros participar en un certamen tan importante que pertenece a nuestro concejo".

La quesera ve el certamen como un escaparate para "seguir dando a conocer nuestros quesos artesanos a todas las personas que se acerquen". Este año además llega con un premio bajo el brazo para su Rebollín rojo, bronce en el prestigioso GourmetQuesos.

La distribuidora salense "BuenosQuesos" tampoco se perderá la cita. Su responsable, Macarena López, considera que el certamen "es un escaparate profesional del buen hacer del sector en la región". Y añade: "el público que asiste valora el queso como un objeto de prestigio, que atrae fama y promueve la economía de la zona".

López, que tiene una gran experiencia en eventos de este tipo, considera que el certamen sirve también para realizar un intercambio entre "queseros, comerciales, técnicos y visitantes que hace que cada año este certamen siga creciendo, en cantidad y en calidad".

La responsable de "Buenos Quesos" señala que esta firma se prepara para el evento "con respeto y con alegría y presentaremos nuevos productos tradicionalmente innovadores".

Programa del sábado

Aunque el grueso de la actividad se celebra el domingo, para este sábado hay previstas algunas actividades. A las 17.00 horas habrá juegos tradicionales y pintacaras y, a las 17.30 horas, en la colegiata, actuará la agrupación de acordeón "Escuela de Llanera".

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De 19.00 a 22.30 horas habrá animación por la villa a cargo de la bandina popular "Los Gascones" y, a las 20.00 horas será la cata popular de quesos en la carpa instalada junto a la colegiata.