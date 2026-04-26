A la caza del mejor y más especial queso en Salas: artesanía, tradición y sabor se dan cita en la trigésima quinta edición del certamen

La villa de Salas volvió a llenarse de vida, aromas intensos y sabor a tradición con la celebración del Certamen de Quesos Artesanos, que este año alcanza su trigésimo quinta edición. Durante el fin de semana el centro de la capital se convirtió en un punto de encuentro para productores, vecinos y visitantes llegados de distintos puntos del país.

Desde primeras horas de este domingo, el ambiente ya anticipaba el éxito. La afluencia de público fue constante. "La gente está muy animada", señaló el quesero Eduardo Aldo. Calles llenas, música tradicional, con gaitas y bandas recorriendo el recinto, y un trasiego continuo entre los puestos confirmaron que la feria sigue siendo "una de las grandes citas gastronómicas" del occidente asturiano.

Para muchos productores, esta cita no solo es una oportunidad comercial, sino también una experiencia que va más allá de las ventas. Es el caso de Mario Gutiérrez, quien destacó el ambiente: "Se congregan muchísimos queseros, hay muchísima gente, hay mucho movimiento… es una muy buena feria". Además, no dudó en señalar que en Salas "se vende bien".

Esa buena respuesta del público también la percibieron quienes repiten año tras año. Teresa Laejos, llegada desde Zamora, lo tenía claro: "Siempre nos ha ido bien". En su caso, el perfil del comprador está muy definido: busca productos concretos y de calidad. "Lo que más demandan es el queso de cabra curado, porque no suele haber mucho y es lo que más estoy vendiendo", explicó. Por su experiencia, cree que el consumidor cada vez está más interesado en variedades específicas y menos habituales y también en los clásicos.

Un "boom" creciente

Otros productores coincidieron n esa evolución del público. Ya no se trata solo de comprar, sino de conocer el producto. Pedro Toro, habitual de la cita desde hace años, percibió incluso un "boom" creciente en esta edición, con mayor interés y movimiento que en anteriores. Con origen en Zamora, el vínculo con Asturias también pesa para volver a Salas: "Venir aquí es especial".

El valor del producto artesanal y el respeto por los procesos tradicionales fueron también protagonistas. Desde el sector recordaron que el oficio no se aprende en libros, "sino en la práctica diaria, cuidando cada detalle", apuntó Toro. La leche cruda, los tiempos de maduración y la fidelidad al método tradicional son aspectos que los clientes valoran cada vez más.

Para Pedro Labandín, la feria representó precisamente esa esencia: "Es la mejor feria del queso del occidente asturiano". Tras casi dos décadas en el oficio, no duda: el mejor queso es el que se hace "con cariño".

También hubo espacio para nuevas incorporaciones, como Raquel Gómez, que acudió por primera vez con elaboraciones de mezcla de leches. Su impresión no pudo ser más positiva: destacó "tanto el volumen de ventas como el ambiente", confirmando el atractivo de la cita para productores emergentes.

Llenar Salas de gente, objetivo cumplido

Desde el Ayuntamiento, el balance también fue positivo. El alcalde, Sergio Hidalgo, subrayó que el objetivo se cumple año tras año: llenar Salas de gente y dinamizar la economía local. "Basta ver las calles", señaló y destacó el "impacto directo" en los pequeños negocios del concejo.

En un territorio con fuerte tradición quesera, donde no faltan queserías (son tres) de Afuega'l pitu Denominación de Origen, la feria se consolida como "escaparate y motor económico".

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A los expositores de queso se sumaron otros de distintos productos, de textil a juguetes o embutidos. En la jornada no faltó la música y el Ayuntamiento entregó al hostelero de Gijón Emilio Rubio el galardón "Queso de Oro 2026"