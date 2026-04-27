El Salas afronta un cambio de ciclo tras la dimisión de su actual presidente: el club convoca a los socios para elegir nueva directiva

El Salas Club de Fútbol se enfrenta a un cambio de ciclo tras la decisión de su actual presidente, Javier Balsera, de dejar el cargo. La entidad informa a los socios de que esta semana anunciará la fecha de la Junta General de socios, que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana.

"En dicha reunión se procederá a la presentación de las cuentas del club, así como a la renovación de la junta directiva. Este proceso se llevará a cabo tras la decisión del actual presidente de dejar su cargo, abriendo así una nueva etapa en la entidad", señala el Salas en un comunicado.

El club también hace un llamamiento a la implicación colectiva y anima a presentar "candidaturas para formar parte de la nueva directiva". Y añaden: "La continuidad y el buen funcionamiento del Salas CD dependen del compromiso de todos".

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Javier Balsera preside el club, con sede en el cambo de El Zaguán, desde hace seis años. En una reciente entrevista en LA NUEVA ESPAÑA ya anunció su intención de dar un paso al lado.