La familia de Aurora Álvarez, hija de Manuela la del Hotel Soto, agradece las muestras de cariño recibidas tras su fallecimiento

La salense Aurora Álvarez Quintana, una de las hijas de Manuela Quintana, la fundadora del Hotel Soto, falleció el pasado 21 de abril a los 70 años. La mujer, muy querida en el concejo, estudió Magisterio en Oviedo e Historia en Barcelona y ejerció como profesora de instituto en Avilés, en concreto, en los centros de Versalles y La Luz.

Su familia quiere trasladar su "más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron y nos hicieron llegar sus condolencias". Tanto su madre, como sus dos hijos, Luis y Rita, quieren agradecer todas las muestras de cariño recibidas estos días.

Se trata de una familia muy conocida en Salas, ya que Manuela Quintana, popularmente conocida como Manolita, es una histórica hotelera del municipio. Además, acaba de ser elegida "Mujer del Año" por su reconocida trayectoria. Por otro lado, Luis López sigue los pasos de su madre y ejerce como profesor de Matemáticas en Secundaria, mientras que Rita López es médico en el hospital de Jarrio.

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Aunque Aurora falleció en Avilés, donde residía, el funeral tuvo lugar en la colegiata y se enterró en el panteón familiar del cementerio parroquial de San Martín.