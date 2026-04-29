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El concejo salense se prepara para una jornada futbolera de infarto en la que tanto el Salas como el Cornellana podrían lograr el ascenso directo a segunda Asturfútbol

El equipo azul está en segunda posición, empatado a 68 puntos con el Versalles, y el conjunto rojo solo a dos puntos de diferencia, tercero de la tabla

A la izquierda foto del once inicial del Cornellana y, a la derecha, el del Salas.

A la izquierda foto del once inicial del Cornellana y, a la derecha, el del Salas. / R. T. C.

T. Cascudo

Salas

Los aficionados al fútbol en Salas no se perderán la próxima jornada de liga en tercera Asturfútbol. No en vano, tanto el Cornellana, como el Salas tienen opciones de conseguir el ascenso directo a segunda. El conjunto azul ha perdido el liderato, si bien está empatado a 68 puntos con el Versalles y, el conjunto rojo, se ubica en tercera posición, a solo dos puntos.

"Necesitábamos puntuar para mantener el liderato y depender de nosotros mismos de cara al ascenso directo. Por la mañana, el Bosco había ganado su partido ante el Tapia, por lo que el Hispano B también necesitaba puntuar para no quedarse fuera de puestos de play-off, por lo que se presentaba un partido muy intenso, como así fue", resume el presidente del Cornellana, Michel Prieto, sobre el duelo con el Hispano, donde cayeron por 3-2.

"Caos y polémica" frente al Hispano

El Hispano abrió el marcador y marcaron el 2-0. Sin embargo, el Cornellana "lejos de amedrentarse se vino arriba con todo y consiguió empatar en los últimos minutos con goles de Colao y Vena". Sin embargo, señala, que a partir de este momento "vino el caos y la polémica". Y es que, en el descuento, el árbitro pitó la que, a juicio del Cornellana, fue una "dudosa falta al borde del área", que dio la victoria al Hispano.

"En la siguiente jugada salimos con todo arriba y Vena marca lo que debiera ser el 3 a 3, pero el árbitro, que había concedido el gol atiende inexplicablemente las quejas de los jugadores locales y, tras consultar con la juez de línea, que originalmente tampoco había visto nada punible, anula el gol por una supuesta mano", lamenta Prieto, que deja claro que ahora los suyos deben "centrarse" en ganar frente al Bosco. Los de Avilés no serán un rival fácil pues en Cornellana se jugarán una plaza para el play-off de ascenso.

El Salas, con opciones

Por su parte, el Salas cuenta también con opciones para lograr el ansiado ascenso directo y recuperar su plaza en segunda Asturfútbol. La jornada será "de infarto" pues también el Tapia y el Versalles, que se enfrentarán en La Xungueira, tratarán de conseguir ese puesto en la última jornada liguera.

En el último partido, el pasado domingo, el Salas se impuso en casa por 7-2 frente a Los Campos. "Partido muy completo en el que fuimos muy superiores al rival salvo los primeros diez minutos en los que entramos un poco despistados. Supimos generar ocasiones a través del buen juego, por lo que el resultado es justo", señala el entrenador del equipo, Roberto Balsera. Considera que esta contundente victoria les da "moral para terminar la liga de la mejor manera". Su último rival será La Caridad, que les espera en el campo del Este el próximo domingo.

Los de La Espina celebrando el gol de la victoria.

Los de La Espina celebrando el gol de la victoria. / Marta Peláez

Victoria de La Espina

Por otro lado, la Unión Deportiva La Espina está a punto de cerrar su mejor temporada, desde su creación en 2023. Están en el puesto décimo primero con 31 puntos y en la pasada jornada consiguieron una victoria frente a los Castros. "Objetivo cumplido. Cerramos el calendario lejos de casa con una victoria de oficio, de las que se cocinan a fuego lento, poniendo de nuevo en valor el sacrificio de un grupo que sabe sufrir para ganar", celebra la entidad.

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Frente al conjunto coañés lograron la victoria a cinco minutos del final, gracias a un gol de Miguel. "Tres puntos que ponen el broche de oro a nuestros desplazamientos esta temporada. Un reflejo fiel de lo que somos: trabajo, constancia y fe inquebrantable", añade la entidad, que cerrará la temporada liguera en casa frente al Hispano.

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