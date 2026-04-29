Dragados se encargará de la segunda fase de estabilización del argayo de Casazorrina, en Salas: "La obra va a buen ritmo, se habla de plazos pero son orientativos"
La intervención cuenta con un presupuesto de 10,5 millones de euros y se prevé finalizar en septiembre de 2026 para proceder a la ansiada apertura al tráfico del tramo Cornellana-Salas de la autovía Oviedo-La Espina, con 20 años de retrasos acumulados
S. Arias/ A. M. Serrano
El Ministerio de Transportes ha adjudicado la segunda ampliación de las obras de emergencia para la estabilización del argayo de Casazorrina (Salas) a la empresa Dragados S. A. con un presupuesto de 10.540.855 euros. La actuación deberá estar finalizada el 30 de septiembre de este 2026. Una ejecución a la que se refirió este miércoles en Valdés la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tras ser preguntada por LA NUEVA ESPAÑA sobre el plazo de finalización de los trabajos que darán paso a la ansiada apertura del tramo entre Cornellana y Salas de la Autovía Oviedo-La Espina, cuya finalización acumula 20 años de retrasos.
"La obra va a buen ritmo, es cierto que en esa contratación para esta ejecución se habla de unos plazos pero, en todo caso, son orientativos", señaló Lastra, quien destacó "el compromiso" del Gobierno estatal "para poder estabilizar el talud" y para abrir el tramo a la circulación de vehículos "cuanto antes". En ese sentido, Lastra indicó que se trata de la mayor obra de emergencia nacional previa a la actuación para revertir los daños producidos por la dana de Valencia, siendo el argayo de Casazorrina "el mayor corrimiento de tierras de la historia de nuestro país".
Abril de 2021
Asimismo Lastra puso en valor la inversión realizada por el Gobierno de España para la estabilización del desprendimiento de tierras producido en Casazorrina en abril de 2021, con casi 45 millones de euros destinados a la contención de la pared del monte Villamar que permita la puesta en marcha del tramo de Cornellana a Salas, que lleva cinco años a la espera de esta ejecución. "Esta última ampliación de créditos son casi 11 millones de euros, sobre todo para aumentar las unidades de obra necesarias precisamente para esa estabilización", detalló.
El tramo entre Cornellana y Salas será abierto una vez finalicen los trabajos de estabilización del talud de Casazorrina quedando pendiente la segunda calzada entre Salas y La Espina, que lleva más diez años fuera de los planes del Ministerio de Transportes. Si bien, el pasado mes de marzo, el consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, sorprendió anunciando que si no está desdoblado el recorrido desde el viaducto El Regueirón, donde finaliza la doble calzada, hasta La Espina abordarán la obra con la ejecución "primero un carril y después el segundo".
Lo dijo tras anunciar que el Gobierno autonómico va a ejecutar la ampliación de la autovía desde La Espina a Tineo, estableciendo un calendario que comienza en 2027 con la redacción del proyecto y que continuará en 2028 con el inicio de las obras. "No vamos a esperar al Gobierno de España: se hará sí o sí", aseguró Calvo tras la reunión de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita. Además, Calvo exigió al Gobierno central la puesta en funcionamiento del tramo.
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