Los vecinos de Láneo culminan una exitosa excursión cultural por Gijón, El Entrego y Oviedo: "Se pretende realizar viajes que acaricien el alma para dejarse llevar y sentir"

Una excursión para repetir. Los vecinos de Láneo, en Salas, disfrutaron de una salida cultural el pasado fin de semana que incluyó visitas a la Laboral y la Ciudad de la Cultura de Gijón, el Museo de la Minería de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) y una comida fraternal en Oviedo. La salida, que ha sido todo un éxito, fue organizada por la Asociación de Cultura Tradicional y Desarrollo Rural "Lánio", que ya trabaja en la organización de las fiestas de San Antonio, el próximo 13 de junio.

"Somos una asociación que realiza actividades donde la inclusividad es uno de sus principales valores, donde el tacatá y la silla de ruedas no suponen impedimento alguno para su realización. No hay corazón que se resista a los testimonios como, 'quién me iba a decir que antes de morir iba a ver todo esto'", comenta Carmen Gómez, miembro de la organización.

Los vecinos de Láneo antes de la comida de fraternidad. / C. G.

Entre las visitas hubo tiempo para tomar algo y disfrutar de los mejores platos de la gastronomía asturiana. Acudieron hasta la sidrería "Casa Carmina" de Oviedo, cuyo propietario, David García, es oriundo de Láneo y les invitó a una degustación del menú del local, "donde todos los vecinos y vecinas se sentaron y se sintieron como una gran familia". "Ante la sorpresa de la invitación, rompe el hielo Juan el Ca y La Gallega con sus canciones del pueblo de Lánio, del río Narcea y sus salmones e incluso una dedicada a las componentes de la asociación", comenta Gómez.

Además, se entregaron unos detalles hechos a mano por una vecina, Severina, que no pudo acudir a la excursión, así como se sortearon varios menús en el establecimiento ovetense para alegría de los asistentes, que volverán por la sidrería de su vecino David García. "Con estas actividades realizadas por la asociación se pretende realizar viajes que acaricien el alma para dejarse llevar y sentir a nuestra gente y a nuestra tierra", apunta Gómez.

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La entidad trabaja desde ahora para organizar el festejo de San Antonio, que tendrá lugar el 13 de junio en el campo de San Lorenzo, en Láneo.