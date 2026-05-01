El Ayuntamiento de Salas reactiva los paseos saludables gratuitos para fomentar la actividad física entre los vecinos
Las caminatas, de hora y media de duración y ritmo cómodo por las inmediaciones de la villa salense, comenzarán el 13 de mayo con salida desde la plaza del Ayuntamiento
Salas
Con la llegada del buen tiempo, la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salas retoma el programa "Los paseos saludables en Salas" con salidas todos los miércoles del mes de mayo, excepto el primero. Se trata de una actividad gratuita.
La primera salida está prevista para el 13 de mayo desde la plaza del Ayuntamiento. Las salidas son paseos cortos por las inmediaciones de la villa salense de entre uno y tres kilómetros, aptos para todas las edades y condiciones físicas y con una duración aproximada de hora y media. Siempre se irá a un ritmo cómodo y siempre acompañados.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la Escuela de Salud o a través del teléfono 672178470.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche