El Ayuntamiento de Salas reactiva los paseos saludables gratuitos para fomentar la actividad física entre los vecinos

Con la llegada del buen tiempo, la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salas retoma el programa "Los paseos saludables en Salas" con salidas todos los miércoles del mes de mayo, excepto el primero. Se trata de una actividad gratuita.

La primera salida está prevista para el 13 de mayo desde la plaza del Ayuntamiento. Las salidas son paseos cortos por las inmediaciones de la villa salense de entre uno y tres kilómetros, aptos para todas las edades y condiciones físicas y con una duración aproximada de hora y media. Siempre se irá a un ritmo cómodo y siempre acompañados.

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Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la Escuela de Salud o a través del teléfono 672178470.