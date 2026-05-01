El Rally La Espina, en Salas, colmata la inscripción con cien equipos y tres tramos nuevos: "Renovamos para que no se haga monótono"

Un tramo completamente nuevo y otros dos con novedades. Así será la octava edición del Rally La Espina-Pridental, en Salas, que tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo con la participación de cien equipos. La carrera automovilística fue presentada en el Ayuntamiento salense con la asistencia del alcalde, Sergio Hidalgo, la concejala de Deportes, Sonia García, y el presidente de la escudería Orbayu Competición, Iván Álvarez.

"La participación ha sido muy buena porque abrimos la inscripción el miércoles 22 de abril y el martes pasado, día 28, ya completamos los cien inscritos y tenemos una lista de reserva con otros diez", explica Iván Álvarez, quien celebra la masiva petición de plaza para participar en la prueba automovilística que cada año suma, además, más público en las cunetas.

En la presente edición, los organizadores han decidido cambiar los tres tramos de los que consta la prueba "para hacerlo más atractivo". "Renovamos para que no se haga monótono y así es más complicado porque se igualan un poco, si por ejemplo estás de venir a correr tienes una pequeña ventaja porque lo conoces, entonces serán tramos nuevos para todos", precisa el presidente de Orbayu Competición.

Subida al Viso

El rally de La Espina tendrá un tramo "completamente nuevo" en sus ocho ediciones con la mítica subida de El Viso. En este caso, el recorrido continuará más allá de la ermita mariana de Salas en dirección a Las Gallinas, Mallecina y Linares con meta en Villazón. Son unos 22 kilómetros.

Otra de las novedades es que el tramo que sale de Pontigón, en el vecino concejo de Valdés, y recorre la antigua carretera del puerto de La Espina en dirección a Ayones. "Es un tramo que se corrió en el rally Príncipe de Asturias de 1991 y haremos el tramo en orden inverso", apunta Álvarez.

Por último, mantienen el tramo de Lavio de la edición de 2025 pero con novedades. Así, se han recortado los dos primeros kilómetros "por seguridad porque hay poca cobertura", detalla el presidente de la escudería salense.

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Por su parte, desde el Consistorio animan al público a acercarse al concejo los días 22 y 23 de mayo para disfrutar del deporte del motor y pasar el día en el concejo. "Todo apunta a días de motor, emoción y pura adrenalina en una de las grandes citas del automovilismo del Principado de Asturias", resumió el alcalde, Sergio Hidalgo.