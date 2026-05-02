Salas programa un viaje cultural para conocer el Museo Arqueológico de Asturias con la Fundación Valdés-Salas y la Universidad de Oviedo
La excursión, organizada por el Ayuntamiento y con un coste de 20 euros, saldrá a las 9.45 horas desde La Espina, con paradas en Salas y Cornellana
La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salas, en colaboración con la Fundación Valdés Salas y la Universidad de Oviedo, organiza una salida cultural para conocer el Museo Arqueológico de Asturias, con sede en Oviedo, con un recorrido guiado por la muestra.
La actividad será el jueves 14 de mayo y tiene un coste de 20 euros por persona, que incluyen una comida de convivencia en La Chalana. Además de la visita al Arqueológico, los asistentes disfrutarán de tiempo libre para pasear por el mercado de El Fontán.
El autobús que llevará a los salenses de excursión saldrá a las 9.45 horas desde La Espina, con parada a las 10.00 horas en Salas, junto al establecimiento El Arábica, y a las 10.10 horas en Cornellana, donde la parada habitual. Las inscripciones y la información adicional están disponibles llamando al teléfono 677430761.
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