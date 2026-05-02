"Superdomingo" futbolero en el concejo: el Cornellana y el Salas se juegan el ascenso directo a segunda Asturfútbol

Gran ambiente futbolístico este "superdomingo" en Salas. El Cornellana y el Salas se juegan el ascenso directo a segunda Asturfútbol. El conjunto azul perdió el liderato en la pasada jornada, aunque sigue empatado a puntos con el primer clasificado, el Versalles; por su parte el equipo de la capital está en la tercera posición, a solo dos puntos de ambos. Así es que las aficiones tienen las camisetas y bufandas listas para soñar por la promoción. También la Unión Deportiva La Espina tiene partido en la misma liga, contra el Club Hispano.

El Cornellana juega en casa. Recibe al Grupo Deportivo Bosco de Avilés a las 19.00 horas, pero antes han programado actividades para la afición local, entregada al equipo. Así, animan a acudir a las 15.30 horas por los bares del pueblo para vivir las horas previas al partido. A las 18.00 horas, los seguidores saldrán hacia el campo de fútbol "como una sola familia, para acompañar al equipo en uno de los días más importantes de la temporada", dice el presidente, Michel Prieto.

"Este domingo es de esos que quedan en la memoria de un club. Nos jugamos el ascenso en casa, rodeados de los nuestros, con todo lo que somos y lo que representamos en juego. Sabemos que no depende solo de nosotros, pero sí sabemos algo igual de importante: lo vamos a pelear juntos hasta el final", señala Prieto.

El presidente del Cornellana conmina a los aficionados del conjunto azul a disfrutar del partido y vivirlo "unidos, creyendo y empujando cada balón. Porque sin vosotros esto no tiene sentido. Y cuando estamos juntos, todo es posible". La recta final de la temporada en tercera Asturfútbol llega a su fin con la posibilidad del ascenso directo en el encuentro, cuyo árbitro será Borja Luis Busto Serrano.

El Salas "en volandas"

También el Salas tiene opciones de subir a segunda división. Pero depende de los resultados del Cornellana y el Versalles, ya que ocupa la tercera posición en tercera Asturfútbol. El encuentro será en el campo de La Caridad Club de Fútbol, también a las 19.00 horas y arbitrado por Antonio Javier Lanzós Rey.

La afición del equipo de la villa salense se desplazará en masa al concejo franquino. Y el club rojo también les anima a participar en el encuentro. "Es el momento de llenar la grada, de animar sin parar y de llevar al equipo en volandas. Cada aplauso cuenta, cada voz suma. ¡Vamos todos juntos a por ello!", alienta el club.

"Después de una temporada de esfuerzo y mucho trabajo, queremos pelear hasta el final acompañados de nuestra gente, de vosotros. El equipo lo va a dejar todo sobre el campo y necesitamos sentir vuestro apoyo desde la grada en cada minuto. Si alguna vez animaste al Salas, este domingo es el momento. Vamos todos juntos a por ello", subrayan.

"La niebla rojinegra" recibe al Hispano

Por su parte, la Unión Deportiva La Espina se enfrenta en el Nuevo Ranón al Club Hispano, también a las 19.00 horas y dirigido por el colegiado Diego Valle González. El equipo de la localidad salense se encuentra en la undécima posición de tercera con 31 puntos en la clasificación.

"Cerramos la temporada con una emocionante jornada final de transistores y horario unificado en la que recibimos a un Club Hispano que se juega su presencia en los puestos de play-off. La pasada campaña, en el mismo escenario y ante el mismo rival, logramos imponernos y dejar los tres puntos en casa", señala la entidad deportiva, cuya afición es conocida como "la niebla rojinegra".

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En La Espina esperan "un duelo de máxima exigencia" ante un equipo que depende de sí mismo, "pero aquí no se regala nada. Torres más altas han caído en el Nuevo Ranón y queremos firmar, junto a vosotros, un final de temporada inolvidable. ¡Os esperamos en el último asalto!", celebran los rojinegros.