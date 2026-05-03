Estallido de alegría y emoción en Cornellana, que consigue el ascenso a segunda Asturfutbol: "Nos lo merecíamos"

La ilusión de un pueblo se hizo realidad. El Club Deportivo Cornellana, de Salas, consiguió este domingo el ascenso a segunda Asturfutbol tras vencer por 4 goles a 0 al Grupo Bosco de Avilés en casa. No fue hasta cinco minutos después de que el árbitro pitase el final del partido cuando el conjunto azul y su entregada afición pudieron celebrar la promoción, pues hasta el último momento estuvieron pendientes del encuentro entre el Tapia y el Versalles, este último rival directo del equipo local.

"Llevamos tres años peleando por ello, nos lo merecíamos, lo estamos celebrando todos juntos y esto alegra el pueblo, además vamos a pelear el año que viene a muerte y vamos a seguir luchando los años que hagan falta para subir a primera", señaló la aficionada Ana María Gómez Álvarez, ya sin voz tras 90 minutos de infarto en el que el tifo local no paró de animar en ningún momento.

La celebración del ascenso del Cornellana (Salas), en imágenes / Sara Arias

"¡Qué sí, que sí que vamos a subir!", cantaba la afición al equipo, que lo dio todo hasta el último minuto, con unos últimos cánticos dedicados al equipo de Tapia al final del partido. El bombo sonaba en la grada de Cornellana y cuando llegó el aviso de la derrota del Versalles, estalló la fiesta: "Estoy muy nervioso y muy contento", resumió el presidente de la entidad, Michel Prieto.

"Estuvimos casi la última parte de la temporada arriba, primeros, pero se nos complicó la cosa en el último partido, sin depender de nosotros mismos, por lo que fue un bajón y fue complicado motivar a la gente para que lo dieran todo. Al final cuatro goles y una afición que es una cosa espectacular, se ve en muy pocos sitios algo así", celebró el presidente, que ya tiene claro el objetivo de la próxima temporada, luchar: "Una categoría más arriba siempre es más complicado, pero hay que intentarlo y soñar".

Los jugadores y la afición se unieron en el terreno de juego para celebrar la rotunda victoria y el ansiado ascenso a segunda Asturfutbol. Una de las aficionadas, Bea Rubio, conocida como "Bea la del Central", estaba pletórica y abrazó uno por uno a todos los jugadores y cuerpo técnico. "No tengo palabras para expresar la emoción que siento", dijo.

Los jugadores celebran el ascenso tras el final del partido. / Sara Arias

Todos juntos se desplazaron a la localidad, donde celebraron el ascenso con petardos, cánticos y mucha alegría tras una temporada muy trabajada que cierran rubricando el mejor escenario posible, el ascenso directo. Así es que el equipo de Cornellana cierra por todo lo alto su competición en tercera Asturfutbol, sumando 71 puntos y como primeros de la clasificación. Por detrás, el Real Tapia con 68 puntos, los mismos que el Versalles, que queda en tercera posición de tercera Asturfutbol.

Noticias relacionadas

El Salas y la Unión Deportiva La Espina

Por su parte, el Salas Club Deportivo, que también tenía posibilidades de subir, firmó un empate a unos en el campo de La Caridad, pasando de la tercera a la cuarta plaza con 67 puntos en el marcador. También la Unión Deportiva La Espina cerró la temporada encajando 4 goles del Hispano en casa. Finalmente, han quedado en la undécima posición.