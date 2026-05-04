El Salas Club Deportivo, al playoff para conseguir el ascenso a segunda: "Los chavales están motivados"
El equipo, cuarto en la tabla con 67 puntos, disputará el primer partido de la fase de ascenso el próximo domingo, "lo que tenemos que hacer es dar lo que queda y un poco más", dice el técnico, Roberto Balsera
El Salas Club Deportivo selló este pasado domingo la temporada de tercera Asturfutbol con 67 puntos y en la cuarta plaza de la clasificación, lo que le da opciones de conseguir el soñado ascenso en el playoff. La fase de promoción comienza este próximo domingo 10 de mayo con un partido en casa contra La Corredoria, a las 17.00 horas. Un encuentro que tendrá a la afición local empujando al equipo para ganar el encuentro.
"Llegamos bien a la última parte de la temporada, en línea ascendente, y los chavales están motivados y convencidos de que nos puede ir bien, no estamos confiados pero sí confiamos en que estamos al nivel de los mejores y que vamos a ascender", señala el entrenador, Roberto Balsera. Destaca asimismo que el Salas es un equipo "versátil" que se adapta "bien a diferentes campos y diferentes maneras de jugar".
El playoff lo jugarán los segundos, terceros, cuartos y quintos clasificados de los cuatro grupos que compitieron esta temporada en tercera. En total, serán 16 clubes los que disputen los partidos de promoción, que se harán en tres rondas a doble partido y son eliminatorias. Es decir, el Salas debe imponerse a La Corredoria en el resultado final de los dos partidos para continuar en la brega por el ascenso y pasar a la segunda ronda y seguir así luchando por el ascenso.
"Es un proceso largo y duro", reconoce Balsera, quien observa que los jugadores están física y mentalmente preparados para ir ganando partido a partido: "Todos los equipos llegamos cansados y los partidos son contra rivales de tu nivel, por lo que no va a haber partidos sencillos, es una carrera de resistencia y ahora mismo lo que tenemos que hacer es dar lo que queda y un poco más", afirma el técnico local.
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