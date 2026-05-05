La ruta ciclo-senderista Puerto de La Espina celebra su quinta edición con dos recorridos para todos los públicos

El AMPA del colegio rural agrupado Eugenia Astur de La Espina, en Salas, organiza la quinta edición de la ruta ciclo-senderista Puerto de La Espina, que tendrá lugar el 10 de mayo. Las inscripciones finalizan este miércoles de 6 de mayo, pero aún quedan plazas libres y desde el colectivo animan a todos los vecinos a participar.

"Animamos a todos a que se apunten, hay gente que va en bici, otros caminando y otros corriendo, hay de todo, deporte y diversión", señala la presidenta del AMPA, Begoña Requejo. Hay dos rutas previstas, una tiene un recorrido de 12 kilómetros y la segunda opción, ofrece un itinerario de 5 kilómetros. Las dos vías estarán señalizadas a lo largo de todo el camino y, también, habrá voluntarios para guiar el paso.

Así es que el AMPA del CRA Eugenia Astur de La Espina espera a los asistentes en pabellón cubierto a las 15.30 horas para comenzar la entrega de dorsales. Además, todos los participantes se llevarán un obsequio de regalo. La salida de la ruta ciclo-senderista Puerto La Espina será a las 16.00 horas.

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A la vuelta, todos los asistentes disfrutarán de una merienda "para disfrutar de una tarde con amigos, familia y vecinos en La Espina y alrededores". Las inscripciones se pueden realizar hasta este miércoles 6 de mayo en la sede de Unicaja en La Espina, así como en los telecentros de la localidad y de la villa salense.