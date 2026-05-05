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La ruta ciclo-senderista Puerto de La Espina celebra su quinta edición con dos recorridos para todos los públicos

Aún quedan plazas libres para participar, cuya inscripción finaliza este miércoles 6 de mayo

La ruta ciclo-senderista Puerto de La Espina en una edición anterior.

La ruta ciclo-senderista Puerto de La Espina en una edición anterior. / LNE

Sara Arias

La Espina (Salas)

El AMPA del colegio rural agrupado Eugenia Astur de La Espina, en Salas, organiza la quinta edición de la ruta ciclo-senderista Puerto de La Espina, que tendrá lugar el 10 de mayo. Las inscripciones finalizan este miércoles de 6 de mayo, pero aún quedan plazas libres y desde el colectivo animan a todos los vecinos a participar.

"Animamos a todos a que se apunten, hay gente que va en bici, otros caminando y otros corriendo, hay de todo, deporte y diversión", señala la presidenta del AMPA, Begoña Requejo. Hay dos rutas previstas, una tiene un recorrido de 12 kilómetros y la segunda opción, ofrece un itinerario de 5 kilómetros. Las dos vías estarán señalizadas a lo largo de todo el camino y, también, habrá voluntarios para guiar el paso.

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Así es que el AMPA del CRA Eugenia Astur de La Espina espera a los asistentes en pabellón cubierto a las 15.30 horas para comenzar la entrega de dorsales. Además, todos los participantes se llevarán un obsequio de regalo. La salida de la ruta ciclo-senderista Puerto La Espina será a las 16.00 horas.

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A la vuelta, todos los asistentes disfrutarán de una merienda "para disfrutar de una tarde con amigos, familia y vecinos en La Espina y alrededores". Las inscripciones se pueden realizar hasta este miércoles 6 de mayo en la sede de Unicaja en La Espina, así como en los telecentros de la localidad y de la villa salense.

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