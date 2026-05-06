El Salas Club Deportivo ya tiene fecha para la junta general de socios, en la que se renovará la directiva tras la dimisión de Javier Balsera
"El compromiso de todos es fundamental para seguir construyendo el presente y el futuro del club", destaca la entidad en un comunicado
El Salas Club Deportivo ya tiene fecha para la junta general de socios, en la que se expondrá la situación económica de la entidad y se abordará la renovación de la junta directiva tras la dimisión el pasado mes de abril del hasta ahora presidente, Javier Balsera.
La cita para trabajar en el futuro del club será el jueves 21 de mayo, a las 19.00 horas, en el pabellón La Veiga, en la villa salense. "Será una cita importante para el futuro del club y de cara a la próxima etapa del Salas", señala en un comunicado la entidad deportiva.
El club anima a todos los socios y socias a asistir y participar activamente, aportando ideas, opiniones y, en su caso, presentando candidaturas para formar parte de la nueva directiva. "El compromiso de todos es fundamental para seguir construyendo el presente y el futuro del Salas", apuntan.
El proceso para renovar la junta directiva del equipo salense se producirá durante la fase de playoff en la que compite el equipo para subir a segunda Asturfutbol tras quedar clasificados en cuarta posición con 67 puntos. El primer encuentro será este domingo 10 de mayo, en casa, contra La Corredoria. El partido comenzará a las 17.00 horas en el campo El Zaguán, arbitrado por Pelayo Alonso Fernández.
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