El jugador Omar Cabal, de 40 años, ha vivido los dos ascensos de la historia del Cornellana: "Todos estamos por amor al fútbol"

Un ascenso doble. El jugador del Club Deportivo Cornellana de Salas, Omar Cabal, ha estado en los dos ascensos de la historia del equipo. Consiguió la promoción en la temporada 2005-2006 cuando tenía 20 años y, ahora con 40, ha vuelto a sentir las mieles de la victoria con un ascenso directo de tercera a segunda Asturfutbol.

"Me queda un gran recuerdo de los dos ascensos, al final es un equipo pequeño, de un pueblo pequeño, con un presupuesto ajustado, en el que todos estamos por amor al fútbol", afirma Cabal, que es vecino de Grado, donde tiene un negocio de informática. En 2006 subieron a la misma categoría que este año, solo que se llamaba segunda regional.

Y desde el ascenso de 2006 al de esta temporada, han cambiado muchas cosas en el deporte rey, dice. "Es totalmente distinto, antes era más técnico y ahora es más físico" con jugadores que trabajan mucho en el gimnasio y son como atletas. También han cambiado los vestuarios, ya que ahora comparte banco con chicos más jóvenes a los que les saca 20 años, los mismos que tenía en la promoción de 2006.

"Podemos estar contentos del equipo que tenemos porque pasé por muchos vestuarios y podemos presumir de un ambiente muy sano, no hay una discusión, no hay una pelea ni una mala palabra. Por eso siempre les digo que se acuerden de esto porque no voy a durar toda la vida", dice Cabal bromeando.

Factor físico

A sus 40 años tiene pensado continuar dando patadas al balón porque "por suerte hay dos factores que me lo permiten, uno es el físico y el otro que en casa también me permiten disfrutar del fútbol y eso me permite desconectar del trabajo", explica en referencia a su familia. Está casado con la moscona Laura Granda, con la que tiene dos hijos, Mateo y Nico, quienes juegan en la cantera del Mosconia.

De hecho, en el partido del ascenso, el domingo pasado, los pequeños estaban en primera fila viendo el encuentro con algunos de sus amigos de la villa moscona. "Los pico mucho para que vengan a los partidos a Cornellana, para ellos es una felicidad y se lo pasan muy bien", señala. También siempre tiene pendiente a su abuelo Cándido, de 92 años, quien maneja con brío los dispositivos tecnológicos: "Siempre le mando un resumen del partido y el de los críos con fotos y vídeos porque está pendiente de cómo quedamos".

Además del fútbol, al que lleva dedicado desde que era un niño, también disfruta de correr en el monte. Una actividad a la que se dedica entre el final y el inicio de las temporadas futboleras. Es lo que llaman, un obrero del fútbol. Ha pasado por innumerables equipos desde el Mosconia al Salas, Racing de Pravia, Juvencia, San Claudio, El Rosal, Comercial Tudela Veguín, Beredi, Carbayedo Avilés o el Oviedo 06, entre otros.

Nervios en el ascenso

En ambos ascensos pasó nervios y tensión, pero con más incidencia este año "porque los partidos no iban sincronizados y estuvimos 10 minutos esperando hasta que nos informaron del resultado". Reconoce que siempre se pasa un poco de sufrimiento en estos casos pero lo que más se lleva a casa es alegría. "Hay que hacer lo que a uno le guste porque la vida son dos días".

Por eso, a sus 40 años sigue vistiendo la camiseta del equipo, animado por el buen ambiente que hay en el Cornellana. "La gente de la directiva pierde horas de su vida por el equipo, desde mantener las instalaciones a que no nos falte de nada, seguramente muchas veces con dinero de su propio bolsillo, dedican un tiempo y un esfuerzo que es de reconocer; también la afición, da igual donde juguemos o el tiempo que haga, siempre están allí. Es increíble", subraya.

Premio a la regularidad

El soñado ascenso a segunda Asturfutbol llegó tras acabar el año pasado con "un sabor agridulce", ya que la promoción se les escapó de las manos. Esta temporada trabajaron por igualar el resultado de 2025 y con el avance de los partidos fueron tomando consciencia de las posibilidades de ascenso, momento en el que se marcaron el objetivo "pero sin agobiarnos, compitiendo todos los fines de semana para hacerlo lo mejor posible".

Y así ha sido. El Cornellana se alzó con el ascenso directo a segunda Asturfutbol tras una campaña de liga "en la que no hay suerte, es el premio a una regularidad", aunque reconoce que todas las temporadas "son sufridas, con sus altos y bajos".

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Del ascenso de 2006 al de 2026 han cambiado muchas cosas en el fútbol y esta promoción tiene un recuerdo especial para un familiar que ha fallecido este año, un tío de su mujer Laura, Ramiro, que participó de las directivas del Cornellana en los últimos años. "Era un hombre cariñoso y cercano, va por él", dedica Cabal, con ganas de empezar la temporada en segunda y, quien sabe, si alcanzar otro ascenso.