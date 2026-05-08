El Salas anima a su afición de cara a su primer partido del play off: "El domingo, todos de rojo al Zaguán"

El domingo, a las 17.00 horas, el Salas vive su primera prueba de fuego de cara a lograr su ansiado ascenso a segunda Asturfutbol. Conscientes de la importancia del partido ante La Corredoria, el club ha hecho un llamamiento a la afición: "¡El domingo, todos de rojo al Zaguán!".

"Llega uno de los momentos que más tiempo llevamos esperando durante toda la temporada. Meses de trabajo, esfuerzo y compromiso nos han traído a un partido en el que empezamos a jugar por todo. Este domingo no es un partido más. Es el inicio de un camino en el que queremos seguir soñando, compitiendo y demostrando quiénes somos como equipo. Cada entrenamiento, cada minuto y cada sacrificio nos han preparado para afrontar este reto", señala la entidad en una emocionante publicación en sus redes sociales.

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Los de Salas se comprometen a "dejarlo todo en el campo" y a jugar "con intensidad, con personalidad y con la ambición de seguir avanzando en este play off". En este sentido, señalan que es muy importante la respuesta de la afición porque "este partido también se juega desde la grada". Y añaden: "Necesitamos que El Zaguán empuje como nunca, que se note desde el primer minuto que jugamos en casa, que cada jugada se sienta como la última. Queremos ver el campo lleno, queremos escucharos, queremos que forméis parte de este momento. Porque juntos somos más fuertes y porque este equipo también juega por toda su gente".