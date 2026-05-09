El campanu del Narcea no saldrá a subasta este año: el emotivo homenaje que rendirán a un querido vecino de Salas

El campanu sigue haciéndose esperar en Asturias. Pero en Cangas del Narcea el fallecimiento de Jesús Fernández Fernández, vicepresidente de la Sociedad de Pescadores Las Mestas, con tan solo 38 años tras resultar gravemente herido el pasado mes de marzo en un accidente laboral, ha llevado a las organizaciones de la zona a tomar una importante decisión: suspender la subasta del campanu y posibilitar la donación del salmón vivo al Proyecto Arca.

El acuerdo ha sido alcanzado entre el Fernando Cosmea, gerente de Carrocerías Cosmea, empresa en la que trabajaba Fernández; Ángeles Fernández, directora de la Feria del Salmón Asturpesca Capenastur; y Enrique Berrocal, presidente de Las Mestas del Narcea.

La donación se llevará a cabo siempre y cuando el salmón llegue con vida al centro de alevinaje de Quintana, donde se desarrolla el Poryecto Arca. Para tal fin, Cosmea, el Ayuntamiento de Salas y Las Mestas del Narcea destinarán cada uno 3.000 euros. El dinero será entregado al pescador si se cumple el requisito establecido.

El joven fallecido en una foto distribuida por la Sociedad de Pescadores de la que era vicepresidente. / LNE

“Con todo ello pretendemos homenajear a una gran persona y, por otro lado, ponernos a la altura de la situación que vive el salmón en Asturias, que él defendía y amaba como nadie. Por lo tanto, queda suspendida tanto la subasta del Campanu de Asturias como la del Campanu del Narcea”, anuncian.

Jesús Fernández era muy querido en Salas. El propio presidente de Las Mestas del Narcea, Berrocal, lo describió este sábado como “un pilar fundamental" en los años más difíciles de la pesca del salmón en Asturias.