Horario especial de atención pediátrica en Salas: en mayo, la atención será lunes, miércoles y viernes por la tarde

El servicio de Pediatría en el concejo de Salas se verá alterado durante el mes de mayo, cuando solo habrá atención los lunes, miércoles y viernes en horario de tarde. La Dirección de Atención Primaria del Área II Centro-Suroccidente lamenta "las molestias que esta situación pueda ocasionar", al tiempo que pide comprensión y colaboración por parte de las familias durante este periodo que califica de "transitorio".

Según una nota firmada por el director de Atención Primaria, Alberto González, el motivo de esta situación es que la pediatra titular no podrá realizar la atención presencial temporalmente. Así que "mientras se tramita la incorporación de un profesional sustituto", se ha optado por esta situación temporal de trasladar la atención al horario de tarde. Salud confía en que el sustituto se pueda incorporar "durante el próximo mes" para restablecer la atención en horario diurno.

Organización de revisiones

Asimismo, añade el comunicado del director de Atención Primaria, la pediatra titular "está organizando, conjuntamente con el personal de enfermería, las revisiones y controles necesarios que deban realizarse durante este próximo mes, con el fin de garantizar la continuidad asistencial a los pacientes pediátricos". En una nota emitida por el propio centro de salud se precisa que las revisiones rutinarias se pospondrán hasta junio, cuando el servicio volverá al horario de mañana y que solo se mantendrán en mayo las revisiones de bebés menores de seis meses.

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La concejala de Infancia, Ana Pérez, traslada la preocupación del consistorio y el deseo de que esta situación se corrija con rapidez: "Esperamos que esto se solucione lo antes posible, para poder tener un servicio como teníamos, adecuado, que cubra todo el margen de edades pediátricas y contribuya al buen funcionamiento del propio centro de salud. Estaremos pendientes para que se soluciona a la mayor brevedad".