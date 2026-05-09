Salas llora la muerte de Jesús Fernández tras dos meses luchando por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería

Salas llora la muerte de Jesús Fernández Fernández, el trabajador de 38 años que había resultado gravemente herido el pasado mes de marzo tras sufrir un accidente laboral mientras manipulaba un depósito de gasóleo en las instalaciones de Carrocerías Cosmea. Después de casi dos meses ingresado y luchando por sobrevivir a las graves quemaduras sufridas en el suceso, el vecino de la villa salense falleció este viernes dejando una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos del concejo.

El accidente se produjo a las 18.15 horas, cuando el operario, según la información facilitada entonces por el 112 Asturias, se encontraba soldando un depósito de gasóleo. Fueron sus propios compañeros quienes alertaron a los servicios de emergencia tras el incidente. Debido a la gravedad de las heridas, el trabajador fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permaneció ingresado desde entonces.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de dolor y despedida en Salas y especialmente entre el colectivo de pescadores del Narcea, una de las grandes pasiones de Jesús Fernández. La Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea, de la que era vicepresidente y miembro histórico de la directiva, le dedicó una emotiva despedida en redes sociales.

"Casi dos meses desde el grave accidente que sufriste y tras luchar como un jabato por la vida, tu cuerpo dijo basta y nos dejaste un enorme vacío que nunca podremos llenar", dice el presidente, Enrique Berrocal, gran amigo del fallecido y quien recuerda a Fernández como "un pilar fundamental" en los años más difíciles de la pesca del salmón en Asturias.

Compomiso y cariño

El texto destaca también su compromiso con la sociedad de pescadores y el cariño que despertaba entre compañeros y amigos. "Hoy tu río y tu pueblo estarán de luto y rotos de dolor", advierte Berrocal. "Nunca el campanu será tan triste porque será el primero sin ti".

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Familiares, amigos y vecinos arroparán ahora a su esposa y a su hija en unos días marcados por el dolor en Salas, donde la pérdida de Jesús Fernández ha dejado una profunda huella.