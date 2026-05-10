Enol Viejo, el 'pichichi' de tercera Asturfutbol es del Salas y aspira al ascenso de su equipo en el play off: "Estamos entre los más fuertes"

El Salas Club Deportivo inicia este domingo la fase de playoff por el ascenso a segunda Asturfutbol y lo hace con un as en la manga, el de tener en la plantilla al delantero "pichichi" de la temporada en tercera. Enol Viejo González ha anotado 30 goles a lo largo de la temporada y espera tener la misma puntería en los partidos que afrontan ahora por la promoción.

"Creo que tenemos posibilidades, no somos favoritos pero estamos entre los más fuertes, así que esperamos que vaya bien y consigamos el ascenso", señala el joven, de 23 años y vecino de Grado. Han hecho una buena temporada y, aunque reconoce que esperaban "subir directos", los ánimos en el vestuario salense no han decaído y la plantilla está concentrada y motivada en la meta, ganar las tres rondas.

Esta temporada ha anotado 30 goles con el Salas de los que hay dos o tres que recuerda con especial cariño. Uno contra el Hispano "en un partido muy importante" y, sin duda, los que marcó en la remontada en casa ante el Versalles, uno de sus rivales directos en tercera. "Íbamos 0 a 3 y acabamos 4 a 3, esos goles son los que molan", afirma.

No es la primera vez que se encuentra entre los jugadores más goleadores, quedando dos veces como segundo máximo anotador cuando militaba en las filas del Real Oviedo y del Club Deportivo Mosconia. Viejo comenzó a dar patadas al balón en el Juvencia, en la disciplina de fútbol sala. Luego pasó por el equipo de Grado, donde reside, estuvo cuatro años en el Oviedo y luego siguió en el Covadonga. Tras otro paso por el equipo moscón llegó hace tres temporadas al Salas, donde se encuentra muy contento.

Joven emprendedor

El joven compagina su pasión por el fútbol con el negocio de carpintería metálica especializada en hierro, que puso en marcha hace un año y medio, lo que le obliga a planificar muy bien la agenda para poder acudir a los entrenamientos, que hacen en Salas y Olloniego (Oviedo). "Normalmente, voy solo los viernes porque con el trabajo no puedo los otros dos días, pero me organizo y, además de correr, hago entrenamientos por mi cuenta", explica.

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La tarea de compatibilizar la empresa con el fútbol es complicada, pero el deporte rey se impone y hace lo que sea por rascar tiempo para la preparación física para mantener el máximo nivel. Unas sesiones de entrenamiento que, estos días, tienen como meta el ascenso a segunda Asturfutbol en el play off. Este domingo reciben a las 17.00 horas a La Corredoria, contra los que juegan la primera ronda. Un encuentro en el que Viejo espera afinar la puntería para sumar puntos de cara a la promoción. "Tenemos posibilidades de subir", asegura muy animado.