Salas, capital sidrera del Occidente, desvela su rico patrimonio a través de sus llagares: "Hay joyas históricas"

La Asociación de Sidra Casera de Salas se ha embarcado en un bonito proyecto con el que están dando a conocer todos los llagares del concejo mediante fotografías, vídeos y textos en los que detallan los orígenes y características de los utensilios y maquinaria empleada para la elaboración de la bebida asturiana por excelencia. Unas publicaciones en sus redes sociales que están cosechando mucho éxito y cada vez son más los vecinos que quieren mostrar sus instalaciones sidreras.

"Nuestra idea con este proyecto es poner en valor los llagares que hay en el concejo, donde existe una gran tradición sidrera que se remonta muchos años atrás y que ha pasado de generación en generación. Una prueba clara es el gran número de llagares, muchos de ellos con siglos de historia y aún presentes en nuestros pueblos", señala Sira Fernández, vocal del colectivo.

En este repaso a los llagares del concejo, considerado la capital sidrera del Occidente, se han quedado "sorprendidos" el amplio y rico patrimonio vinculado a la sidra que hay en Salas con "joyas históricas" guardadas con mimo por las familias. En ese sentido, también destacan la notable cantidad de pumaradas del municipio.

"Valcayre"

Empezaron con el llagar "Valcayre" de Cornellana, "con más de 200 años", precisa. Fernández cuenta que este llagar se mantiene en activo desde 1985, cuando falleció su propietario, Luis Menéndez, ya que sus descendientes mantuvieron la producción junto a unos amigos, también aficionados a la sidra.

Llagar "Valcayre" de Cornellana. / A. S. C. S.

"Toda la sidra se elabora con manzana de sus propias pumaradas, respetando el proceso tradicional. Y si hay algo que hace aún más especial esta historia, es la implicación de todo el pueblo: en Cornellana, los más pequeños disfrutan cada año ayudando en la recogida y la malla, una actividad que incluso el colegio incluye en su programa", detalla.

"La Boliega"

También pasaron por Casa Chapelo, en La Arquera, donde se elabora sidra "La Boliega", "una historia de tradición, esfuerzo familiar y compromiso con la cultura sidrera en el concejo de Salas". Es el llagar del concejal del Ayuntamiento y miembro de la asociación, Alejandro Bermúdez, y de su hermana Begoña, que recuperaron en 2016 para mantener vivo el recuerdo y la tradición de la casa familiar, donde su padre, fallecido cuando eran pequeños, elaboraba sidra todos los años.

Alejandro Bermúdez en pleno proceso de elaboración de sidra en el llagar "La Boliega" de Casa Chapelo, en La Arquera.. / A. S. C. S.

"Un aspecto fundamental de la sidra 'La Boliega' es el origen de su materia prima: las manzanas proceden de sus propias pumaradas, muchas de ellas de manzanos injertados de forma casera y de árboles que ya pertenecían a la familia desde generaciones anteriores", comenta Fernández. Un llagar que es, para sus investigadores, "el reflejo de una historia familiar, de una tradición recuperada".

Casa Genarón

También han mostrado el llagar de Casa Genarón, en Godán, donde su propietario mantiene extensas pumaradas con las que produce unos 500 litros de sidra, destinando el resto de la cosecha a la venta bajo el sistema de Denominación de Origen Protegida (DOP). "Su forma de trabajar se caracteriza por el respeto a los ritmos tradicionales, realizando un único corte diario durante la molienda. No obstante, también ha mostrado inquietud por la experimentación, llegando a elaborar en alguna ocasión sidra de hielo, una técnica cada vez más reconocida".

Pumarada de Casa Genarón, en Godán. / A. S. C. S.

También tiene su propio método de trabajo y continúa practicando el trasiego tradicional "lo que prolonga su proceso natural y retrasa el embotellado, que habitualmente realiza en la fase menguante del mes de mayo, siempre condicionado por las condiciones climáticas". Además, en este llagar fueron pioneros en introducir barriles de acero inoxidable: "Manteniendo así el equilibrio entre innovación y legado".

"El Pozo"

El siguiente llagar que han dado a conocer es "una auténtica joya de nuestra tradición sidrera". Se trata del llagar "El Pozo", en Godán, fechado en torno a 1730 y que tradicionalmente fue de uso comunitario, ya que era utilizado por los vecinos de la parroquia. "Esta pieza se conserva como un verdadero museo vivo, de esos que tanto nos emociona descubrir a quienes amamos el mundo llagarero".

Es un impresionante llagar, de los más antiguos de Salas, que les ha dejado con la boca abierta. "Vas viendo que era muy común que en cada pueblo había un llagar privado pero que era de uso comunitario, llevaban sus manzanas y se llevaban la parte respectiva del zumo, se ayudaban unos a otros, ya que aportaban la mano de obra", dice el vicepresidente de la entidad, David Cano.

Llagar "Pozo" de Godán. / A. S. C. S.

Las investigaciones sobre los llagares están causando gran interés entre los amigos de sus redes sociales, donde están a punto de alcanzar los 1.000 seguidores. "Cuesta un poco, la gente tiene miedo a abrirse pero luego te dicen, 'me emocionó recordar el pasado' y les presta, sobre todo a la gente mayor", constata Fernández. "Hay que ir con mano izquierda porque la gente tiene algo de reparo", añade Cano.

"El Americano"

La última publicación que han hecho se centra en el llagar de Casa El Americano, en Soto de los Infantes, con una magnífica infraestructura para la elaboración de sidra que data del siglo XVIII, probablemente del año 1719. La instalación fue reformada en 1863 por sus propietarios de aquel momento, que habían emigrado a América, mejorando la producción y dando así nombre al llagar, que también era empleado por los vecinos de la parroquia.

Llagar "El Americano" de Soto de los Infantes. / A. S. C. S.

"Durante la época de mayar, los niños aprovechaban los recreos para acercarse al llagar, participando y ayudando en las labores, aprendiendo desde temprana edad una tradición", sostienen. En la actualidad, el llagar a la venta: "Sus herederos siguen con la tradición pero ya no pueden seguir haciéndose cargo de esta maravilla, que ahora mismo está a la venta para algún caprichoso de la tradición sidrera".

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La Asociación de Sidra Casera de Salas continúa su trabajo de investigación y anima a los vecinos con llagar a mostrarlos al público para poner en valor el patrimonio material vinculado a la cultura sidrera del concejo que, según afirman, "forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad, aunque muchas veces pase desapercibida fuera de nuestro entorno".