El Salas empata su primera cita del play off: el partido del domingo 17 en La Corredoria será clave

El Salas empató con un 1-1, con gol del pichichi de la liga, Enol Viejo, su primer partido del play off de ascenso a segunda Asturfutbol. Con este resultado, será "clave" el segundo partido en La Corredoria, donde los salenses deben ganar para seguir vivos en esta importante promoción. La cita será el próximo domingo, 17 de mayo.

"Empezamos bien el primer tramo de la primera parte, dominando el juego y sin pasar apuros. A raíz de marcar el primer gol el equipo estuvo más incómodo y no hicimos lo que teníamos que hacer para sentenciar. Tras el empate, y pese a vernos con un jugador menos, supimos defender y aguantar el empate, resultado que nos permite ir a la vuelta con confianza de que podemos pasar la eliminatoria", resume el entrenador, Roberto Balsera, de la actuación del equipo el domingo en El Zaguán.

Preparación

Esta semana, señala el club en sus redes sociales, toca preparar "una cita clave con máxima concentración, trabajo y confianza". Los salenses señalan que "cada entrenamiento cuenta, cada detalle suma y cada minuto nos acerca al objetivo".

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Subrayan desde el Salas que llegar aquí fue posible "gracias al esfuerzo diario, al sacrificio colectivo y a una plantilla que nunca deja de creer. Ahora toca dar un paso más en un escenario donde habrá que competir con alma, intensidad y corazón. Sabemos lo que nos jugamos. Sabemos lo que significa este partido.Y también sabemos que no estaremos solos. Necesitamos sentir vuestro apoyo desde el primer minuto porque juntos somos más fuertes. Este domingo, remamos todos".