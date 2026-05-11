Santiago González lleva el carbón en la sangre y marcha hacia Oviedo para exigir un futuro para la mina ibiense: “La minería es un legado que debemos continuar”

Aplausos y vítores para recibir a la marcha minera en Salas este lunes, pasadas las dos de la tarde. Una etapa, la cuarta, que se dio bien, aunque que nuevamente la lluvia hizo acto de presencia, en esta ocasión, en la recta final de trayecto. A pesar de ello, Santiago González, Héctor Pérez, José María Pérez y Héctor López, los cuatro mineros que el pasado jueves cumplieron 15 días de encierro en el interior de Mina Miura y que ahora encabezan la marcha, aseguran que mantienen el ánimo alto.

Entrada de la marcha minera en Salas. / D. Álvarez

"Físicamente, estamos cansados, pero seguimos con el ánimo alto y con ansias de llegar a Oviedo y que nos den una solución, no tenemos otra cosa en la cabeza", señala Santiago González, delegado del SOMA en la empresa. Recuerda que la reivindicación que les está llevando a marchar hacia Oviedo para manifestarse ante la Junta General es lograr un compromiso político para que la continuidad de la actividad en la mina y de los puestos de trabajo estén asegurados. "Nuestro objetivo es que el gobierno active los mecanismos para dar esta mina a un empresario solvente que quiera seguir explotándola", insiste. Una petición que se suma a la reclamación al empresario para que les pague lo que les adeuda, 13 nóminas.

Un empresario, que superado el ecuador de la marcha no se ha puesto en contacto con sus trabajadores ni ha presentado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que les había anunciado. "Parece que estamos ante otra mentira más, no hay ERTE ni se le espera", señala González.

Santiago González en Salas. / D. Álvarez

Santiago González lleva el carbón en la sangre. Natural de Cerredo, de familia minera tanto por parte materna como paterna, empezó a trabajar en la mina de su pueblo a los 18 años. Era 2008 y allí estuvo hasta el 1 de enero de 2019, "cuando decidieron cerrar las minas rentables como era la Cerredo, una de las mejores de Europa". Pasado un año y unos meses comenzó a trabajar en la mina de Tormaleo, donde suma cinco años y medio y desempeña el puesto de picador.

Rememora como le tocó vivir "los momentos más amargos de la minería": la marcha a Oviedo de 2010, huelgas de 2012, el cierre de 2018 y "una transición justa que nunca llegó y que debería llamarse transición injusta, porque nos dejaron tirados, lo que queríamos era un trabajo y un futuro que nunca llegó".

Recibimiento en Salas. / D. Álvarez

Ahora, con la nueva minería acaba de pasar por un encierro de quince días en el interior de la mina, donde celebró su 36 cumpleaños junto a sus tres compañeros. Una fecha que asegura que no olvidará. Y de nuevo le ha tocado marchar a Oviedo para exigir que "el empresario nos pague y que haya un compromiso de continuidad para un yacimiento que tiene futuro y es rentable, porque el carbón es muy bueno y tiene venta".

Reconoce que, para él, la minería es más que un trabajo: "Es origen y es un legado que debemos continuar". Añade además que para el Suroccidente lo es todo: "Aquí no tenemos otra industria, el Suroccidente es mina, es cuenca".

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A su llegada a Salas, los cuatro mineros acompañados por vecinos de Ibias, familiares, compañeros, la propia alcaldesa ibiense, Gemma Álvarez; así como integrantes del SOMA fueron recibidos por el alcalde, Sergio Hidalgo, y por numerosos regidores del Occidente, así como vecinos del concejo y del resto del Occidente.