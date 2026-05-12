El Consejo Consultivo se acerca en Salas a los municipios rurales: "Los problemas jurídicos no dependen del tamaño y podemos ayudarles en la deliberación"

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias visitó Salas este lunes para tender la mano a los pequeños municipios y poner a su disposición los servicios de este órgano de la Comunidad Autónoma. "Muchas veces en los municipios se plantean cuestiones jurídicas complejas y disponen de un órgano que tienen la garantía de que es independiente, neutral, colegiado, que ayuda a la deliberación y al que pueden acceder", señaló el presidente del Consejo, Pablo Baquero.

Baquero, acompañado del secretario, Augustín Iriondo, y del vocal Iván de Santiago, defendió que este ciclo de reuniones por el territorio persigue contar a los concejos más pequeños en qué consiste este órgano y en qué puede ayudarles. "Los problemas jurídicos no dependen del tamaño. Se pueden generar discrepancias entre los servicios de un ayuntamiento y una buena vía para dirimirlas puede ser remitir el expediente al Consejo Consultivo", añadió Pablo Baquero.

Un momento del encuentro. / Demelsa Álvarez

Cinco reuniones

Salas acogió una de las cinco reuniones que el Consejo ha programado para acercarse al territorio. Ya se hizo una en Navia y otra en Gozón y, tras Salas, tocará en Parres y Ribera de Arriba cerrará la ronda. "Lo que hacemos es exponer cuáles son las funciones y las vías de colaboración que podemos tener con las entidades locales, sobre todo por la vía de las consultas facultativas", expuso Baquero antes de iniciar el encuentro. A la cita acudieron los alcaldes de Salas, Sergio Hidalgo; Pravia, David Álvarez; Yernes y Tameza, María Díaz; Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; Cudillero, Carlos Valle; Allande, Mariví López y Tineo, Montse Fernández.

Señala Baquero que desde que el nuevo equipo del Consejo Consultivo se puso en marcha hace un año ya advirtieron como necesaria la colaboración con los pequeños Ayuntamientos, que son los que menos recurren a la entidad. No en vano, los grandes municipios sí que consultan con asiduidad a esta entidad, cuya sede está en Gijón. Opina Baquero que este ciclo que están estrenando con visitas al territorio está dando buenos resultados y a los alcaldes "les está pareciendo muy interesante".

Un momento del encuentro. / Demelsa Álvarez

Señala Baquero que el Consejo, como "órgano superior consultivo de la Administración del Principado y de las entidades locales" tiene dos tipos de funciones. Por un lado, las preceptivas obligatorias, es decir, hay expedientes municipales que necesariamente tienen que venir al consejo consultivo. Luego están las cuestiones del área facultativa, donde entrarían las dudas municipales de cierta importancia y que pueden ser generalizables al resto de municipios y ahí es donde abren las puertas a los municipios pequeños.

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El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, ejerció de anfitrión en la cita y valoró el acercamiento del Consejo, al tiempo que coincidió en el desconocimiento que los gobiernos locales tienen sobre este ente. El primer edil estuvo acompañado por la concejala Ana Pérez.