El Salas se defiende ante la denuncia de su rival en el play off: La Corredoria acusa al club salense de alineación indebida

Polémica en el play off que está jugando el Salas para lograr su pase a Segunda Asturfutbol. Su primer rival en la promoción, La Corredoria, les ha denunciado por alineación indebida al entender que no fue correcto sacar al campo al portero suplente, jugador del juvenil, tras la expulsión del portero titular en los últimos minutos del partido. Los salenses defienden la decisión, niegan cualquier irregularidad, y confían en la decisión de la Federación Asturiana de Fútbol.

"Vamos a llegar hasta el final. Entendemos que La Corredoria quiere ganar en los despachos lo que no consiguió en el campo, ni siquiera jugando contra diez y con el portero del juvenil", señala el entrenador del equipo salense Roberto Balsera.

El club ha emitido un comunicado para aclarar la situación. Explican que el portero juvenil "ha estado convocado en 22 partidos oficiales con el primer equipo y ya había participado anteriormente en encuentros oficiales durante la presente campaña, no tratándose en ningún caso de una incorporación puntual realizada para el play off ni de una actuación destinada a alterar la competición".

Cambio del Reglamento

"Precisamente por ello, y actuando siempre desde la absoluta buena fe, el club entendió en todo momento que el jugador cumplía con el requisito establecido en el artículo 57 del Reglamento Orgánico, al haber 'actuado' de manera continuada durante la temporada formando parte activa de las convocatorias y dinámica competitiva del primer equipo", añade el club.

La Corredoria se acoge a la modificación reglamentaria introducida este año a raíz de un precedente en los partidos del play off de la pasada temporada cuando un club "utilizó más de cinco fichas de sus juveniles únicamente para esta fase eliminatoria". Sin embargo, defienden que en este caso no se trata de una situación similar, ya que el portero del juvenil estuvo convocado en 22 partidos, si bien finalmente solo jugó cuatro por "decisiones técnicas", por lo que el club entiende que es "un jugador habitual".

"Por todo ello, el club ha iniciado ya los correspondientes trámites de alegación y defensa ante los órganos competentes, confiando plenamente en que la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, como organismo encargado de velar por el buen funcionamiento y la integridad de las competiciones, valorará adecuadamente tanto la buena fe de nuestra entidad como la realidad deportiva del caso", concluye el comunicado del club, que agradece el apoyo recibido.

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Si finalmente la Federación de Fútbol desestima la reclamación de los de La Corredoria, el encuentro decisivo para pasar a la siguiente fase se ha fijado para el domingo, 17 de mayo, a las 12.30 horas en el campo del club ovetense.