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El bombero Mauricio Bogomak enseña a los niños del CRA Eugenia Astur a responder ante una emergencia

"En escuelas de zonas rurales como esta los niños están muy estimulados y lo incorporan todo, además, los niños hacen preguntas increíbles", subraya el profesional

Bogomak durante la actividad.

Bogomak durante la actividad. / R. T. C.

T. Cascudo

La Espina (Salas)

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) clausuró su aclamado programa "PRES", que enseña a los niños a prevenir riesgos en su vida cotidiana, en el colegio rural agrupado Eugenia Astur, con sede en La Espina (Salas). Hasta allí se desplazó el bombero Mauricio Bogomak, que hizo las delicias de los más pequeños. "En escuelas de zonas rurales como esta los niños están muy estimulados y lo incorporan todo, además, los niños hacen preguntas increíbles, que no me hacen ni en los mejores congresos", señala Bogomak.

El programa PRES empezó hace catorce años y ha formado a unos 24.000 escolares. Solo este curso, llegó a 2.700 niños de 31 colegios. "Terminamos en el Eugenia Astur, donde ya estuve hace tres años, pero el próximo ciclo lectivo volveremos a ofrecer estas actividades lúdico-educativas", precisa Bogomak. Alaba además los buenos resultados de estas formaciones, que permiten que la población esté mejor formada como primer interviniente en una emergencia. "Es vital estar preparados para lo que pueda venir", subraya.

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Bogomak llevó al Eugenia Astur, tanto a La Espina como a las aulas tinetenses de Tuña y El Pedregal, nociones sencillas para recuperarse de un atragantamiento o saber hacer RCP. Los más mayores aprenden, a través de dinámicas de grupo, cosas como saber salir con vida de un incendio.

Un momento del taller.

Un momento del taller. / R. T. C.

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