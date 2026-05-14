Cumpleaños feliz para los telecentros rurales de Salas: "Dan asesoramiento digital, pero, sobre todo, hacen comunidad"

La casa de cultura de Salas acogió este miércoles un aniversario muy especial: la celebración de los veinte años de funcionamiento de los telecentros rurales del concejo. El Consistorio defiende el papel de estos equipamientos "por su labor en la educación tecnológica de los vecinos" y, sobre todo, por ser "lugar de encuentro".

El acto incluyó una mesa redonda en la que participaron el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, el concejal delegado de Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Turismo, Alejandro Bermúdez, y las dos técnicas municipales, Beatriz Álvarez y Belén Fernández. Ellas dos juegan un papel protagonista y, por eso, el concejal salense agradeció su labor: "Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a las dos técnicas el gran trabajo que llevan haciendo todos estos años porque la opinión que tiene la ciudadanía del concejo de Salas de ellas es maravillosa. La gente las adora y estánsupercontentoss con la labor que hacen y eso es ya un punto muy importante".

Alejandro Bermúdez, Sergio Hidalgo, las técnicas Beatriz y Belén y el director Iván Aitor Lucas. / R. T. C.

Seis espacios

El concejal defendió la fortaleza de una red capitaneada por el Servicio de Dinamización Tecnológica Local, cuya sede está en la capital salense, pero que cuenta con antenas diseminadas por el territorio. Estos telecentros rurales son los que están de cumpleaños. Los primeros abrieron en 2006 en Malleza, Lavio y San Justo. Hoy en día la red rural está integrada por Lavio, Malleza, La Espina, Láneo y Cornellana y las dos técnicas se ocupan de la apertura alterna de los diferentes recursos.

"Se hace una labor importante de formación y acompañamiento a las personas que tienen problemas o dificultades para entender este nuevo mundo de las tecnologías", subrayó Bermúdez, que defendió la importante actividad que desarrollan en forma de resolución de dudas y trámites, pero también impartiendo formación y hasta organizando excursiones. El edil deseó larga vida a estos equipamientos, que realizan una labor "muy útil para los municipios".

Por su parte, Iván Aitor Lucas, también aplaudió el trabajo de la red salense. "Lo están haciendo muy bien, tienen actividades punteras y chulas", señaló el director, que alabó el trabajo proactivo de la red. "Los CDTL no solo son importantes para dar asesoramiento a la población, sino que hacen comunidad", subrayó. El director señaló también su empeño por convertir los centros en satélites de la Consejería, para llevar al territorio innovación y ciencia. En este sentido, destacó el proyecto "Concejos con ciencia", que promueve charlas científicas accesibles para los ciudadanos y que se imparten en la red de telecentros.

"Tratamos de ayudar"

Sobre el terreno están Beatriz Álvarez y Belén Fernández que defienden la fortaleza de la red salense. Explican que desde la pandemia, con el aumento de los trámites online, han notado un aumento de la demanda. En este sentido, tanto en Salas como en Cornellana están capacitadas para emitir y validar un certificado digital de persona física con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. "Tenemos la herramienta y mucha demanda, hasta el punto que a veces viene gente por las tardes desde Oviedo o Avilés para hacer el trámite", apunta Belén Fernández.

"Está claro que el balance lo tiene que hacer el ciudadano, pero nuestra impresión es que la gente está contenta con el servicio. Nosotras lo que intentamos hacer, en la medida de lo posible, es ayudar", concluye Belén Fernández.

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El acto de celebración incluyó una mesa redonda y la proyección de fotografías de resumen de esta feliz trayectoria digital.