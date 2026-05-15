El Salas, eliminado del playoff de ascenso por una supuesta alineación indebida
El club recurrirá la sanción de la Federación Asturiana y defiende que el jugador en cuestión formó parte “de la dinámica competitiva del primer equipo durante toda la temporada”
El Salas Club Deportivo ha sido eliminado del playoff de ascenso. La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias notificó este viernes la resolución al club, que está acompañada también por una sanción económica por una supuesta alineación indebida. Una sanción que el club salense ya ha anunciado que recurrirá.
La denuncia fue presentada por su primer rival en la promoción, La Corredoria, al considerar incorrecta la participación del portero suplente, jugador del juvenil, tras la expulsión del guardameta titular en los últimos minutos del encuentro.
Desde el club salense muestran su “absoluta disconformidad” con la decisión federativa, que consideran “profundamente injusta y desproporcionada”. La entidad defiende que el jugador implicado había formado parte “de la dinámica competitiva del primer equipo durante toda la temporada”, con presencia en 22 convocatorias oficiales.
El Salas Club Deportivo sostiene además que el futbolista ni siquiera participó con el equipo juvenil cuando el portero de esa categoría se lesionó, llegando incluso a ocupar la portería un jugador de campo durante varios partidos.
En el comunicado, el club asegura que actuó “desde la buena fe y bajo la convicción de estar cumpliendo la normativa vigente”, negando cualquier intención de alterar la competición u obtener ventaja deportiva.
La entidad también critica que, pese a disponer reglamentariamente de un plazo de tres días para recurrir, ya se le impida disputar el encuentro previsto para este domingo, lo que consideran “un perjuicio deportivo irreparable” para jugadores, cuerpo técnico y aficionados.
El club confirmó que presentará un recurso ante los órganos competentes y asegura que agotará “todas las vías posibles” para defender sus intereses y reclamar “justicia deportiva”.
Asimismo, el Salas Club Deportivo agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas por parte de clubes, jugadores y entrenadores, que, según señalan, les han trasladado mensajes de respaldo e “incredulidad” ante la resolución.
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