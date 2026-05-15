Salas estrena web turística: "Es una página bastante potente, moderna, que creemos que va a funcionar muy bien y que dará un impulso a nuestra imagen"

"Desde el Ayuntamiento de Salas nos complace anunciar la puesta en marcha de la nueva página web de turismo del concejo, un espacio moderno donde vecinos y visitantes podrán descubrir todo lo que Salas tiene para ofrecer: patrimonio, naturaleza, gastronomía, rutas, eventos y mucho más". Así ha anunciado el consistorio salense el estreno de su nueva web, la primera específicamente destinada a la promoción turística. Ha sido posible gracias a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística de Salas.

"Partimos de cero porque Salas no tenía web de turismo y es un paso más en el trabajo de fortalecimiento y posicionamiento de la imagen turística de Salas. Es una página bastante potente, moderna, que creemos que va a funcionar muy bien y que le da un impulso a nuestra imagen", señala el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez.

El edil explica que además de estrenar la web, se ha instalado un tótem informativo digital junto al Ayuntamiento, "pensado para ofrecer a quienes nos visitan información útil y actualizada sobre los principales puntos de interés, servicios, rutas y actividades del concejo".

Alejandro Bermúdez indica que la web habla de lo que es el concejo de Salas, de la gastronomía, de la red ciclo senderista, del Camino Primitivo, así como servicios y restaurantes del concejo, pero también incluye recursos "interesantes" como es el caso de tours virtuales "donde se pueden visualizar monumentos como si estuvieras en ellos". Otro elemento particular es la opción que ofrece para planificar el viaje.

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"Tanto la web como el tótem son dos dispositivos muy interesantes y es otro pasito más que damos para mejorar nuestra promoción turística", señala Bermúdez sobre la web estrenada hace unos días.