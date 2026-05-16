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El coro “Los Lunes a las ocho” regresa a Salas con un concierto de habaneras, boleros y zarzuela
La actuación será a las 18.30 horas de este sábado en el pabellón de La Veiga
Salas
El coro “Los Lunes a las ocho” volverá a actuar en Salas este sábado 16 de mayo con un concierto que se celebrará a las 18.30 horas en el pabellón de La Veiga, en el salón de actos “Los Álvarez”.
La formación, integrada por una treintena de voces graves, ofrecerá un repertorio compuesto por habaneras, añadas, guabinas, zarzuelas, tangos y boleros, acompañados por música de cuerda, teclado y acordeón.
Durante la actuación interpretarán piezas como “El vito”, “Vasija de barro”, “Yo quiero ser marinero”, “La paloma”, “Dos palomitas”, “La capitana”, “Galopera” y “La muralla”.
El concierto en Salas es una de las citas anuales marcadas en el calendario de esta formación, que agradece el recibimiento que tienen de público salense.
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