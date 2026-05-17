Éxito de público en el concierto de "Los lunes a las ocho" en Salas, que conquistó a los asistentes con boleros, habaneras y zarzuelas
La formación de voces graves interpretó “El vito”, “Vasija de barro”, “Yo quiero ser marinero” y “La paloma”, entre otros
Los boleros, habaneras y zarzuelas llenaron con sus sones este pasado sábado en en el salón de actos “Los Álvarez” del pabellón La Veiga de Salas en el concierto de "Los lunes a las ocho", que congregó a mucho público dejando el espacio pequeño. Es una de las citas musicales más apreciadas por los salenses y atrajo también a asistentes de otros concejos.
“El vito”, “Vasija de barro”, “Yo quiero ser marinero”, “La paloma”, “Dos palomitas”, “La capitana”, “Galopera” y “La muralla” fueron algunas de las canciones que interpretó la formación, integrada por una treintena de voces graves.
"Los lunes a las ocho" debe su nombre al día y hora en la que ensayan cada semana con un repertorio compuesto por habaneras, añadas, guabinas, zarzuelas, tangos y boleros, acompañados por música de cuerda, teclado y acordeón.
Además, todos los jueves se reúnen en la sidrería Marcelino de Oviedo para tocar, cantar y pasarlo bien.
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