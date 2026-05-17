La Federación rechaza la segunda apelación del Salas, que asume su sanción por alineación indebida y dice adiós al sueño del ascenso

El Salas CD ha confirmado oficialmente el rechazo a su segunda apelación ante la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, una decisión que pone punto final a las esperanzas del club asturiano de lograr un ascenso a segunda Asturfutbol. El Comité Territorial Competicional y de Disciplina Deportiva ha dado la razón a La Corredoria en su denuncia por alineación indebida lo que ha motivado la eliminación de los salenses del play off. A través de un comunicado oficial cargado de emoción y autocrítica, el equipo asume las consecuencias de lo que consideran una interpretación dispar de la normativa de alineación, lamentando el impacto que esto tiene sobre el fútbol modesto y rural de nuestra comarca.

La denuncia de La Corredoria surgió a raíz del primer enfrentamiento del play off. Tras la expulsión del portero titular del Salas, el equipo salense dio entrada a Sergio López Borra, guardameta del Juvenil. La Corredoria entendió que era una alineación indebida y presentó la denuncia. El Salas defiende que el portero fue convocado en veintidós ocasiones con el club, si bien solo jugó cuatro partidos, por lo que entienden que es un jugador habitual. Sin embargo, la Federación explica que para jugar un play off los jugadores deben haber participado en las cinco últimas jornadas de la liga regular o haberlo hecho en diez partidos a lo largo de la temporada. Es decir, consideran que no vale con estar convocado, debe jugar ese mínimo de partidos.

"Hoy es un día triste para el fútbol asturiano en general y para el fútbol humilde en particular", señala la entidad, que no comparte "en absoluto" la decisión de la Federación. Desde el club insisten en que "aquí nadie vive del fútbol" y que duele profundamente ver cómo en el fútbol regional se dejan de lado valores tan arraigados como el compañerismo, el respeto y el sentido común, especialmente en rondas que ni siquiera suponen un ascenso directo.

El "castigo" al fútbol de los pueblos

El comunicado del Salas CD va más allá del caso particular y lanza una dura crítica a las decisiones de una entidad que perciben cada vez más alejada de la realidad de los equipos pequeños. Entre las principales quejas señalan la unificación de horarios a las 19:00 horas en la categoría regional, el aumento constante de las tasas federativas y la escasa sensibilidad hacia el enorme esfuerzo económico, humano y social que supone mantener con vida un club en las zonas rurales de Asturias. El club lamenta que, a la hora de aplicar las normas, la Federación carezca de la capacidad para reconocer la ambigüedad o los errores de interpretación compartidos.

Pese al dolor de decir adiós de esta forma tras dos temporadas que califican como "muy difíciles", el Salas CD ha querido dar la cara ante su afición. En su escrito piden perdón a los vecinos y seguidores, asumiendo su parte de responsabilidad por haber interpretado la normativa de forma distinta a la entidad federativa.

Sin embargo, el mensaje final es de resistencia y arraigo: "Este club no es solo un resultado, una eliminatoria o una resolución federativa. Este club es su gente, su pueblo y todos aquellos que siguen creyendo en el fútbol humilde". Tras unos días de necesario descanso y reflexión para digerir este duro golpe, la "Familia Salas CD Regional" asegura que volverá a juntarse para regresar más fuertes que nunca.

"Ganar o perder en el campo"

El entrenador del Salas, Roberto Balsera, muestra su decepción por esta situación: "Llevamos desde agosto entrenando y queríamos ganar o perder, pero en el campo, no en los despachos". Considera que la norma de la Federación está "mal redactada y que no consigue corregir el problema que hubo el año pasado en el Avilés" y lamenta que un club "humilde y pequeño como La Corredoira, igual que el Salas, denuncie por algo que no sirve para sacar ningún tipo de ventaja".

Balsera opina que La Corredoira pudo proceder de otro modo: "Debería habernos dicho que no estaba de acuerdo con la alineación, poder aclararlo todo con la Federación, jugar la vuelta sin portero y decidirlo en el campo. Hacer las cosas así es algo que nos sorprende y nos entristece. No lo entiendo y no lo comparto, pero allá cada uno con sus actos".

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El entrenador agradece todo el respaldo que ha recibido desde diferentes clubes y también desde el Ayuntamiento de Salas. "Nadie entiende la sanción, ni la denuncia, pero me quedo con el apoyo de la gente y del Ayuntamiento, que personalizo en Sergio Hidalgo, que también nos ha ofrecido colaboración si queremos seguir adelante con la denuncia por otras vías", zanjó Balsera.