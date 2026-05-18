Aarón García Martino, ganadero de Salas que vendió la mejor yegua de la feria de Llanera: "Tiene buenos aplomos, cabeza guapa, mucho cuerpo y una capa llamativa"
El joven, de 25 años, comenzó con 18 y es un apasionado de los animales "especiales, diferentes"
Aarón García Martino, de la ganadería Martino, del concejo de Salas, era hasta hace pocos días el dueño de la yegua que fue la estrella de la feria de San Isidro de Llanera. Allí cerró el trato para la venta del animal y su cría a un ganadero sevillano, que se lleva, según se destacó en el recinto llanerense, el mejor ejemplar de su tipo entre todos los presentes en el ferial.
El joven Aarón será el encargado de trasladarla al sur de España, su nuevo hogar, en concreto, a la localidad sevillana de El Ronquillo. Pero antes la muestra a LA NUEVA ESPAÑA en una finca en las inmediaciones de Cornellana, junto a otros ejemplares de su propiedad, mientras también está pendiente de ir a Galicia "a ver unos potros un poco especiales de capa, a ver si me gustan".
Busca siempre animales que destaquen, ojea y selecciona para incorporar a su ganadería. El sector le gusta y tiene buena mano, aunque su afición no viene de familia. En su casa "nunca hubo ni vacas ni caballos", pero sí lo vio en el entorno en el que vivió de niño y con la mayoría de edad decidió probar adquiriendo la primera yegua.
"Siempre me gustó esto, y con 18 años compré una yegua, después vacas, fui poco a poco para adelante, comprando y vendiendo, criando... El año pasado empezamos a vender algún potro para Italia y bien... Vamos haciendo las cosas bien, siempre procuramos seleccionar los mejores animales, aunque a veces es complicado", explica este joven que hoy tiene 25 años y otro trabajo, fuera del sector, además de este que para él es una especie de hobby porque le encanta.
La yegua vendida en Llanera el pasado fin de semana llegó a la ganadería Martino desde Gijón, tras tener que deshacerse su propietario de ella al enfermar y no poder seguir atendiéndola. Tras vivir un tiempo en Salas se va ahora a Sevilla, a vivir una nueva etapa. El animal tiene 12 años, "media vida", explica Aarón García Martino sobre este ejemplar de montura que atrae todas las miradas allá donde va.
Pero, ¿qué tiene de especial la yegua? "Es un animal muy difícil de encontrar dentro de lo que es su género. Es una yegua con unos aplomos muy buenos, una cabeza muy guapa, mucho cuerpo, mucha alzada, un animal muy noble y yo creo que también llamativo por su capa. Siempre me gusta buscar lo diferente", explica.
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