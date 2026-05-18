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El Rebollín abre sus puertas para descubrir los secretos del queso artesano que elaboran con una visita guiada y degustación este próximo jueves

La actividad es gratuita pero las plazas son limitadas por lo que es obligatorio realizar una inscripción previa

Cristina González de El Rebollín, con una selección de quesos.

Cristina González de El Rebollín, con una selección de quesos. / LNE

Sara Arias

La Espina (Salas)

La quesería El Rebollín de Salas abre sus puertas al público el próximo jueves 21 de mayo para ofrecer una visita guiada gratuita y degustación de los quesos artesanos que elaboran. Se trata de una oportunidad para descubrir su trayectoria, conocer de cerca el proceso de elaboración y disfrutar de una cata quesera.

Las plazas son limitadas, por lo que es necesario realizar una inscripción previa obligatoria a través de un mensaje en la aplicación WhatsApp indicando nombre y apellidos. El teléfono de contacto es 620926529. La quesería se ubica en el polígono industrial El Zarrín en La Espina.

En la visita guiada, los asistentes recibirán una introducción sobre la historia de El Rebollín y su trabajo artesanal, también harán un recorrido para conocer al detalle el proceso de elaboración de los quesos. El final será con la degustación de las diversas variedades que producen.

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Esta actividad se incluye en el Plan de Promoción de Productos Locales y en la creación de la marca de calidad "Salas en el Camino" en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística "Salas, puerta y alma del Camino" dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

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