El Rebollín abre sus puertas para descubrir los secretos del queso artesano que elaboran con una visita guiada y degustación este próximo jueves
La actividad es gratuita pero las plazas son limitadas por lo que es obligatorio realizar una inscripción previa
La quesería El Rebollín de Salas abre sus puertas al público el próximo jueves 21 de mayo para ofrecer una visita guiada gratuita y degustación de los quesos artesanos que elaboran. Se trata de una oportunidad para descubrir su trayectoria, conocer de cerca el proceso de elaboración y disfrutar de una cata quesera.
Las plazas son limitadas, por lo que es necesario realizar una inscripción previa obligatoria a través de un mensaje en la aplicación WhatsApp indicando nombre y apellidos. El teléfono de contacto es 620926529. La quesería se ubica en el polígono industrial El Zarrín en La Espina.
En la visita guiada, los asistentes recibirán una introducción sobre la historia de El Rebollín y su trabajo artesanal, también harán un recorrido para conocer al detalle el proceso de elaboración de los quesos. El final será con la degustación de las diversas variedades que producen.
Esta actividad se incluye en el Plan de Promoción de Productos Locales y en la creación de la marca de calidad "Salas en el Camino" en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística "Salas, puerta y alma del Camino" dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia