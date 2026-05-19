Emotiva graduación del alumnado del IES Arzobispo Valdés de Salas: "Es un día especial lleno de recuerdos"

El instituto de enseñanza secundaria (IES) Arzobispo Valdés de Salas despidió a sus alumnos de segundo de Bachiller con una emotiva ceremonia de graduación. Los 22 estudiantes de las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales y la modalidad de Científico-Tecnológico estuvieron arropados por sus profesores y familiares, así como el alcalde, Sergio Hidalgo, quien les dedicó unas palabras.

"Es un día muy especial lleno de emoción, recuerdos y nuevos comienzos", dijo el primer edil para continuar con una felicitación "por el esfuerzo y la dedicación demostrados durante esta etapa" y desearles "mucha suerte en el camino que ahora emprenden, tanto en sus estudios como en sus futuros proyectos personales y profesionales".

Un instante de la graduación del IES Arzobispo Valdés de Salas. / I. A. V.

En el acto también intervino la directora, Ana Blanco, quien abrió la ceremonia, que fue presentada por las alumnas, Sofía Covadonga Riesgo y Carmen Fernández. Además, los estudiantes eligieron a tres profesoras para ofrecer unas palabras. Una docente que les ha dado clase a todos y una por cada rama de Bachiller. Las elegidas fueron Noelia Menéndez, de Economía, Pilar Huerta, de Lengua, y Patricia Sánchez, de Matemáticas.

Imágenes desde la infancia

Después, fueron los estudiantes los que ofrecieron unas palabras al público con dos alumnas como portavoces. Fueron Sara Díez de Tejada y María Conde. Acto seguido, se les hizo entrega del diploma y se les impuso la beca de graduados. Además, como broche de oro, se proyectó un vídeo con imágenes de los graduados desde sus primeras etapas educativas.

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Fue un acto bonito y emotivo con el que los 22 alumnos pusieron fin a su paso por el instituto con la ilusión y las ganas de seguir aprendiendo en la universidad o en formaciones profesionales.