Óscar Aladino Argüelles Baron, del Club Salas Plato, vence en el Campeonato de España de foso universal celebrado en Extremadura: "De ocho series de 25 platos únicamente falló tres"
La entidad deportiva salense celebra muy buenos resultados como la cuarta plaza de Borja Areces Alperi en la categoría 2 y dos sextos puestos para Manuel Jesús Gómez Borbolla y Óscar Lorences Mon, en el tercer y cuarto nivel respectivamente
Actuación espectacular del Club Salas Plato en el Campeonato de España de Foso Universal celebrado este pasado fin de semana en Mérida (Extremadura). La entidad deportiva salense puede presumir de un primer puesto en el nivel 1 de la competición gracias al buen disparo y puntería de Óscar Aladino Argüelles Baron, que consiguió derribar 197 platos de las 200 posibles. "De ocho series de 25 platos únicamente falló tres", celebra la secretaria del grupo deportivo, Cristina Villaverde Bellas, en el viaje de regreso a casa.
No fue el único buen resultado de los competidores del Club Salas Plato, ya que en segunda categoría, Borja Areces Alperi consiguió la cuarta plaza con 187 puntos a tan solo dos platos del bronce, también Sergio Fernández Espina se colocó en la 18º posición con 176 puntos y Óscar Manuel García Costales, presidente de la agrupación deportiva, se colocó en la 26ª plaza de la general de esta categoría con 171 puntos.
También en tercera categoría los tiradores de Salas cosecharon buenos puestos. El junior Alejandro Argüelles Álvarez, en la décima plaza y Cristina Villaverde Bellas que quedó vigésimo octava y fue la única mujer de la competición. El Club Salas Plato también desplegó una gran actuación en la cuarta categoría de la competición nacional con una sexta plaza con 174 puntos tras el buen hacer de Óscar Lorences Mon.
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