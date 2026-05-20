El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después del del Sella: será donado vivo al proyecto Arca en homenaje al pescador Jesús Fernández, fallecido recientemente

El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después de que saliera en el Sella el primer salmón de la temporada en Asturias. El pez fue echado a tierra en torno a las diez de la mañana en el pozo praviano El Viso por el pescador avilesino Miguel Corral y ha sido donado al Proyecto Arca de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea". Es la razón por la que nada más ser pescado fue trasladado vivo hasta el Centro de Alevinaje de la entidad, en Quintana (Pravia).

El ejemplar pescado por el veterano Miguel Corral pesó 5,800 kilos y midió 81 centímetros. No hubo incidencias en el traslado y el animal llegó en buen estado al centro de alevinaje praviano.

Tras un mes sin rastro de salmones, el primero salió en el Sella y lo pescó Iván Alonso Penayos, natural de Gamonéu de Cangas. Lo capturó este martes en el Puente Viejo de Villanueva, en Cangas de Onís y fue un ejemplar macho de 6,200 kilos de peso y 82 centímetros de longitud. El primer salmón salió en la jornada 23 de pesca y el segundo, el primero del Narcea, en la jornada 24.

Suspensión subasta

Salas tomó la decisión de suspender la subasta de Cornellana el pasado 9 de mayo tras el fallecimiento de Jesús Fernández Fernández, vecino muy querido del concejo y vicepresidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea" con tan solo 38 años, tras resultar gravemente herido el pasado mes de marzo en un accidente laboral. Un trágico suceso que llevó a la organización a tomar una importante decisión, suspender la subasta del campanu y posibilitar la donación del salmón vivo al Proyecto Arca de la citada entidad de pescadores para la repoblación de los ríos asturianos.

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De esta forma, el Ayuntamiento de Salas, junto a la empresa Cosmea, en la que trabajaba el pescador fallecido, y Las Mestas del Narcea han comprometido una donación de 9.000 euros para el pescador que saque el primer salmón de la temporada del Narcea, señalando como condición indispensable que el ejemplar llegara vivo al centro de alevinaje. El consistorio informa tras la pesca del campanu del Narcea de que se realizará un acto de entrega del premio a Miguel Corral, que además es socio de Las Mestas.