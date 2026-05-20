El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón "en juergas"
El aficionado avilesino no dio mucha importancia al hecho de haber capturado el primer ejemplar de la temporada en la cuenca fluvial, "es otro salmón, no pensé mucho en ello", afirma
Cero importancia. El pescador avilesino Miguel Corral, que esta mañana capturó el campanu del Narcea, el primer salmón de la temporada en el río, y que lo donó vivo para el proyecto "Arca" de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas", no le dio mucha trascendencia al momento. "Es otro salmón, no pensé mucho en ello", afirmó recio. Más alegría sintió al pensar en qué va invertir los 9.000 euros de premio que recibirá el próximo sábado en el monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas. Lo resume así: "Me lo voy a gastar en juergas".
Corral acudió a primera hora de la mañana con sus anzuelos de pesca sin muerte al río como un día más. Pasadas las nueve y media de la mañana, el ejemplar picó y con la ayuda del ganchero, el valdesano Lalo Díaz, pescó el primer salmón de la temporada del Narcea. La cosa fue sencilla, señaló el pescador, "como todos los salmones, no tiene diferencia con otro, tardé bastante poco en sacarlo, nunca dejo que se me escapen y con este, lo mismo".
Una vez que se dio cuenta de que era el pescador del campanu del Narcea de 2026, todo siguió como si nada y Corral no le dio mayor importancia. Aunque en las llamadas telefónicas con sus seres queridos se le notaba la alegría y la emoción. "Me alegro mucho, sobre todo por él", subrayó el ganchero, quien fue el pescador del campanu de Asturias en 1991 y 1993.
Corral cumple esta temporada cuatro décadas pescando en las cuencas asturianas y este campanu es un buen regalo para este 40º aniversario. Desde hace unos años, cuando "Las Mestas del Narcea" inició el proyecto "Arca", el pescador comenzó a colaborar con donaciones de salmones para su introducción al ciclo cerrado de reproducción y posterior repoblación de los ríos.
Pero esta última donación, la del campanu del Narcea, quedará por siempre grabada en su memoria, aunque Corral reste importancia al asunto. También recibirá los 9.000 euros anunciados por la organización, cuya ceremonia de entrega será este sábado, a las 13.00 horas, en el monasterio de San Salvador de Cornellana tras la suspensión de la tradicional subasta pública. La decisión se tomó a consecuencia del fallecimiento, a los 38 años, del vicepresidente de la entidad de pescadores, el salense Jesús Fernández Fernández, tras resultar gravemente herido el pasado mes de marzo en un accidente laboral.
Por ello, el Ayuntamiento de Salas, organizador de la cita, decidió cancelar la puja del campanu de Asturias en Cornellana y transformarla en una donación en vivo para honrar la memoria de Fernández. Además, en acuerdo con la sociedad de pescadores y la empresa en la que trabajaba Fernández, Carrocerías Cosmea, decidieron destinar 9.000 euros entre los tres, a partes iguales, para entregar al pescador que donase vivo el primer salmón capturado en el Narcea. Un montante al que se suma una equipación de pesca valorada en 2.000 euros regalada por el Consistorio salense.
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