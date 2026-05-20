Salas mantiene la donación de 9.000 euros para el primer salmón del Narcea, pese a la captura del campanu de Asturias en el Sella

El primer salmón de la temporada de pesca tradicional en aguas continentales en los ríos asturianos fue este martes capturado en el Sella. Una pesca que no es óbice para los planes del Ayuntamiento de Salas, organizador de la tradicional subasta del campanu de Asturias que este año ha sido suspendida, ya que mantiene su apuesta por una donación en vivo que será recompensada con 9.000 euros para el primer ejemplar salido del Narcea.

Esta decisión se produjo el pasado 9 de mayo tras el fallecimiento de Jesús Fernández Fernández, vecino muy querido del concejo y vicepresidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea" con tan solo 38 años tras resultar gravemente herido el pasado mes de marzo en un accidente laboral. Un trágico suceso que llevó a la organización a tomar una importante decisión, suspender la subasta del campanu y posibilitar la donación del salmón vivo al Proyecto Arca de la citada entidad de pescadores para la repoblación de los ríos asturianos.

De esta forma, el Ayuntamiento, junto a la empresa Coespi y "Las Mestas del Narcea", han comprometido una donación de 9.000 euros para el pescador que saqué el primer salmón de la temporada del Narcea, que deberá estar vivo como condición indispensable.

Para ese mismo pescador, el Ayuntamiento ha reservado asimismo un lote de material de pesca valorado en 2.000 euros, mientras que el restaurante Casa Ricardo de Cornellana obsequiará al afortunado con una comida para dos personas.

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De momento, la lupa sigue puesta sobre el Narcea a la espera de la primera captura de la temporada.