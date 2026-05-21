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La colegiata de Salas acogerá un concierto muy especial este viernes para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas

"Es una oportunidad única y probablemente irrepetible de vivir una actuación de estas características en el concejo", señala la concejala de Cultura, Ana Pérez

La Banda de Guerra del Regimiento Príncipe actuando en un colegio de Oviedo en una imagen de archivo.

La Banda de Guerra del Regimiento Príncipe actuando en un colegio de Oviedo en una imagen de archivo. / Miki López

T. Cascudo

Salas

La colegiata Santa María la Mayor, de Salas, acogerá este viernes un concierto muy especial con el que el concejo se suma a la celebración del Día de la Fuerzas Armadas. El acto principal de esta efeméride tendrá lugar el sábado 30 de mayo en Vigo, pero habrá actos complementarios por diferentes puntos de la geografía española y uno de ellos será Salas.

Hasta el concejo salense se desplazarán los integrantes de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Maniobras y la Banda de Guerra del Regimiento "Príncipe" número 3. Ambas formaciones compartirán escenario de lujo en la colegiata salense en un concierto que comenzará a las 19.30 horas y que tendrá entrada libre hasta completar aforo.

"Es una oportunidad única y probablemente irrepetible de vivir un concierto de estas características en Salas y estamos muy agradecidos a las Fuerzas Armadas por hacerlo posible", señala la concejala de Cultura, Ana Pérez, que anima a los vecinos a disfrutar con esta actividad.

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La actividad se enmarca también en el 60.° aniversario de la creación de la Brigada Aerotransportable "Galicia VII" (BRILAT), con base en Figueirido (Pontevedra), a la que pertenece el Regimiento "Príncipe" número 3. Cabe recordar que este regimiento es el único de Asturias y se ubica en el acuartelamiento de Cabo Noval, en Siero.

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